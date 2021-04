Bengale occidental (WB), Assam, Kerala, Pondichéry, Tamil Nadu (TN) Résultats des élections à l’Assemblée 2021 Date et heure, principales circonscriptions et plus

Le dépouillement débutera à 8 heures du matin et les tendances initiales pourront être effacées d’ici 10 à 11 heures.

Résultats des élections de l’Assemblée de la BM, de l’Assam, du Kerala, du TN et de Pondichéry 2021 Date et heure: Avec les élections législatives terminées dans les quatre États et un territoire de l’Union, tous les yeux sont désormais tournés vers le jour du décompte. Alors que le Bengale est allé aux urnes en huit phases, l’Assam a voté dans trois et le reste des trois États – Tamil Nadu, Kerala et Pondichéry – s’est rendu aux urnes en une seule phase le 6 avril.

Les résultats des élections aux assemblées du Bengale occidental, de l’Assam, du Kerala, du Tamil Nadu et de Pondichéry seront proclamés dimanche 2 mai. Le dépouillement débutera à 8 heures du matin et les tendances initiales pourront être effacées d’ici 10 à 11 heures. La photo finale avec les sièges gagnants sera claire vers 17 heures. Le dépouillement au Bengale peut prendre du temps car il s’est déroulé en huit phases dans 78 799 bureaux de vote.

Bengale-Occidental: Total des sièges 294 (292 ont été votés), Note de majorité: 148

Tamil Nadu: Nombre total de sièges 234, note de majorité: 118

Kerala: Nombre total de sièges 140, Note de majorité: 71

Assam: Nombre total de sièges 126, Note de majorité: 64

Pondichéry: Total des sièges 30 + trois membres nommés; Note majoritaire: 17

Cette fois en raison de la pandémie de COVID-19, la CE a freiné l’entrée d’agents de vote dans les centres de dépouillement sans certificat de test RT-PCR ou deux doses de vaccination. «Aucun candidat / agent ne sera autorisé à entrer dans la salle de comptage sans avoir subi de test RT-PCR / RAT ou sans avoir reçu deux doses de vaccination contre Covid-19 et devra produire un rapport RT-PCR négatif ou un rapport RAT ou des rapports de vaccination dans les 48 heures. du début du comptage », a déclaré la CE. Le panel de vote a également interdit les rassemblements de victoire. Il a dit que pas plus de deux personnes devraient accompagner le candidat gagnant.

En raison de sondages au Bengale occidental, la commission avait interdit la publication des résultats des sondages de sortie jusqu’à 19 heures jeudi. Les résultats du sondage de sortie étaient plus ou moins dans le même sens que prévu par les sondages d’opinion il y a un mois. Les sondages à la sortie ont favorisé Mamata Banerjee au Bengale occidental, prédisant une course serrée dans l’État avec le BJP suivant de très près le TMC. Le BJP en Assam et le LDF au Kerala sont prêts à conserver le pouvoir. Au Tamil Nadu, le député Staline peut prêter serment en tant que 8e ministre en chef si les sondages à la sortie des sondages s’avèrent vrais. Pondichéry est prête à avoir un gouvernement NDA.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.