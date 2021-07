Bengaluru 18-44 ans, l’attente du vaccin se poursuit au milieu d’une grave pénurie de vaccins

Gupta a déclaré qu’idéalement, la vaccination à 1 lakh devrait être administrée uniquement dans les installations gouvernementales.

Même si le centre prétend fournir des fournitures régulières de vaccins aux gouvernements des États, la crise du vaccin Covid-19 est sévère dans certaines des villes métropolitaines du pays. Prenons par exemple la ville de Bangalore où les adultes âgés de 18 à 44 ans mettent tout en œuvre pour s’assurer une dose de vaccin mais échouent largement. Un mois complet s’est écoulé depuis que le gouvernement central a modifié le processus de vaccination et autorisé l’enregistrement sans rendez-vous pour tous les bénéficiaires éligibles, mais la pénurie de vaccins pour la population jeune de la ville et de l’État prévaut, selon un rapport d’Indian Express.

Le commissaire en chef du BBMP, Gaurav Gupta, a déclaré à l’Indian Express que la vaccination n’avait pas été ouverte pour les adultes âgés de 18 à 44 ans, à l’exception des groupes prioritaires. Gupta a ajouté qu’au vu des stocks limités de doses de vaccin, la priorité est donnée aux adultes de plus de 45 ans et aux personnes âgées, car le groupe reste le plus vulnérable aux manifestations graves de Covid-19. En plus du groupe des 45+, les autorités donnent également la priorité à une section d’adultes comprenant des personnes handicapées et leurs gardiens, des personnes du service des transports, des membres du personnel du crématorium, des vendeurs de rue et des professionnels des médias, entre autres.

Parlant de l’augmentation constante de la demande de vaccins, il a déclaré que les étudiants sont le dernier groupe à se faire vacciner. Reconnaissant un manque substantiel de fournitures face à une demande croissante, Gupta a déclaré qu’idéalement 1 lakh de vaccination devrait être administré dans les seules installations gouvernementales, mais que seulement la moitié est administrée à l’heure actuelle. Le responsable a également déclaré que l’administration s’attend à une amélioration des approvisionnements à partir de ce mois non seulement pour la ville mais dans tout l’État.

La pénurie de vaccins pour la population jeune de l’État est restée un défi majeur dans la campagne de vaccination. Le gouvernement de l’État avait précédemment annoncé la vaccination des jeunes adultes à partir du 10 mai pour suspendre la vaccination des adultes quatre jours plus tard, le 14 mai, au milieu de la pénurie. Le gouvernement a par la suite annoncé que la vaccination dans le groupe d’âge 18-44 ans ne serait fournie qu’aux groupes prioritaires énumérés ci-dessus.

Srimathi Perumal (30 ans), une résidente locale de Mahadevapura à Bengaluru, a déclaré à l’Indian Express qu’elle tentait en vain d’obtenir un rendez-vous pour un vaccin depuis plus d’un mois. Srimathi a déclaré que malgré le fait de garder un onglet cohérent sur le portail COWIN et de vérifier physiquement dans les centres de vaccination les plus proches, la première dose de vaccin reste insaisissable.

