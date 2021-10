Bengaluru a maintenant son premier bus d’alimentation électrique Metro – voici tout ce que vous devez savoir

in

Les 90 bus seront exploités par des dépôts situés à Yeshwanthpur, KR Puram et Kengeri (Photo: IE)

Bangalore a reçu jeudi son premier bus électrique qui fonctionnera comme un service d’alimentation dans les stations de métro Namma. Le service devrait résoudre les problèmes de connectivité de dernière minute rencontrés par les usagers du métro. Le ministre des Transports du Karnataka, B Sriramulu, a pris l’initiative jeudi et a dévoilé le bus électrique qui est le premier du genre à Bengaluru. Seul le premier des 90 bus électriques au total a été dévoilé par le ministre. La National Thermal Power Corporation Vypar Vidyut Nigam louera les bus plus tard. Le ministre a également ajouté qu’un autre ensemble de 300 bus sera acheté prochainement dans les jours à venir.

La Bangalore Metropolitan Transport Corporation (BMTC) a reçu le premier bus électrique du genre de JBM Auto Limited, basé à Uttar Pradesh. Le bus non AC de neuf mètres a une capacité de fonctionnement de 120 km par charge simple. Les bus auront une capacité de 33 passagers maximum.

Le ministre en chef Basavaraj Bommai induira officiellement les bus en novembre. Le premier véhicule que nous recevrons doit subir des essais après avoir obtenu l’autorisation du ministère des Transports, a déclaré Sriramulu dans le Indianexpress.com.

Un nombre total de 90 minibus électriques au coût de Rs 130 crore seront expédiés par JBM Auto dans le cadre du projet, ont révélé les responsables. Une fois les formalités RTO prises en charge et terminées, les e-bus seront déployés sur les routes de la ville en conséquence. Il sera ensuite exploité sur la base d’un contrat à coût brut (CCG). Grâce à cela, les entreprises privées pourront assumer l’entière responsabilité de l’exploitation et de la maintenance des bus en plus de la fourniture des bus. Les entreprises aideront également à obtenir des chauffeurs, ont ajouté des responsables.

Un appel d’offres a été finalisé par le BMTC et NTPC Vypar Vidyut Nigam a déjà reçu une lettre d’attribution a déjà au tarif GCC de Rs 51,67/km avec électricité pour 180 kilomètres assurés depuis 10 ans au moins. Les 90 bus seront exploités par des dépôts situés à Yeshwanthpur, KR Puram et Kengeri. Les bus sont soutenus avec une capacité de fonctionnement de 120 kn par charge simple. Il est également livré avec un temps de charge d’opportunité de 45 minutes.

