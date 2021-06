Bengaluru classé parmi les 5 meilleurs centres technologiques en Asie-Pacifique

Aujourd’hui, la technologie est le secteur d’activité le plus important à l’échelle mondiale, représentant 65 % des 20 premières sociétés ouvertes au monde en termes de capitalisation boursière.

Pékin, Shanghai, Bangalore, Shenzhen et Singapour se classent actuellement parmi les cinq premiers centres technologiques de l’APAC car ils offrent un équilibre convaincant d’infrastructures et de talents pour les occupants, et sont bien placés pour offrir des opportunités de croissance et d’investissement futures aux propriétaires. D’autres villes développent des atouts dans des domaines technologiques spécifiques, par exemple Séoul et Hong Kong dans le domaine des technologies financières, tandis que de nouveaux centres tels que Hyderabad et Sydney voient le jour, selon un rapport de recherche de Colliers, une société de services professionnels et de gestion des investissements.

Le rapport, intitulé « Moteurs de croissance de l’innovation : comment les pôles technologiques de l’Asie-Pacifique remodèlent l’immobilier régional », est une analyse approfondie de la façon dont la croissance du secteur technologique APAC transforme les marchés immobiliers de la région. Le rapport fournit un nouveau classement des sous-marchés technologiques les plus attractifs au sein des grandes villes APAC, qui devrait servir d’outil de navigation pour les groupes technologiques, alors qu’ils planifient leur expansion.

Parmi les sous-marchés technologiques établis dans les principales villes de l’APAC, le rapport met en lumière Shangdi à Pékin. Parmi les sous-marchés à venir, il met en évidence Yangpu à Shanghai, Whitefield et North Bengaluru à Bengaluru, Hitec City (Suburban Business District) à Hyderabad ainsi que le CBD South de Sydney.

Commentant le rapport, Arpit Mehrotra, directeur général, Office Services (Inde du Sud), a déclaré : « Bien que Bengaluru ait été classé parmi les cinq meilleurs centres technologiques de l’APAC, nous voyons également Hyderabad dans la liste des dix premiers. Offrant un équilibre convaincant d’infrastructures et de talents pour les occupants et bien placé pour offrir de futures opportunités de croissance et d’investissement aux propriétaires, ORR à Bengaluru est l’épicentre de la location commerciale. En outre, bien que plus petite que Bangalore, Hyderabad attire également des talents et des entreprises multinationales dans la ville. Les loyers sont de 15 à 20 % moins chers qu’à Bangalore. Dans l’ensemble, nous prévoyons que les marchés de l’Inde du Sud seront en tête du peloton en termes de demande de location de bureaux pour le secteur de la technologie. »

Les entreprises technologiques sont à la fois les occupants d’espace à la croissance la plus rapide et une nouvelle classe de propriétaires-occupants

Aujourd’hui, la technologie est le secteur d’activité le plus important à l’échelle mondiale, représentant 65 % des 20 premières sociétés ouvertes au monde en termes de capitalisation boursière. Les utilisateurs de technologies devraient représenter 20 à 25 % de la demande d’espaces de bureaux loués dans la région APAC au cours des cinq prochaines années. Les géants asiatiques de la technologie, en particulier, se développent rapidement et sont devenus un moteur majeur de la demande de crédit-bail. De nombreuses entreprises technologiques asiatiques, en particulier les entreprises technologiques chinoises, sont également devenues très actives dans l’investissement et le développement immobilier. Rien qu’en 2020, les entreprises technologiques ont acquis près de 10 milliards de dollars américains d’actifs immobiliers APAC.

Siddhart Goel, directeur principal et chef de la recherche (Inde), a déclaré : « La demande des occupants de technologies a été le pilier de l’immobilier commercial indien. Après avoir atteint des sommets de 65 à 70 % des volumes de location annuels dans les années 1990 et 2000, bien que la part ait diminué à environ 45 à 50 % au cours de la dernière décennie, les utilisateurs de technologies devraient augmenter leur part au cours de la période post-pandémique. En outre, l’immobilier de bureau indien devrait conserver son avantage concurrentiel par rapport à ses homologues APAC, car plus de 45% des sous-marchés dans les catégories les plus établies et à venir proviennent des villes de Bengaluru, Chennai, Delhi NCR, Hyderabad et Pune. Ceci est encore étayé par nos recherches qui montrent qu’environ 70 % des occupants de la technologie sont des multinationales, contre une moyenne de 30 à 40 % dans de nombreuses autres villes APAC.

Delhi NCR se classe également parmi les dix premières villes en termes de facteurs immobiliers

En plus de la croissance des loyers et des loyers, un facteur clé de la croissance des utilisateurs de technologies est la disponibilité d’espaces de qualité à des loyers compétitifs. Avec beaucoup d’espace dans les quartiers neufs ou périphériques, Bengaluru, Hyderabad, Shenzhen, Delhi NCR et Manille, sont les principaux marchés en termes de facteurs immobiliers.

Bhupindra Singh, directeur général de la représentation régionale des locataires (Inde), a déclaré : « Les micromarchés de Delhi NCR, Noida Expressway et Golf Course Extension Road à Gurugram, figurent parmi les dix principaux sous-marchés émergents de la région APAC pour les occupants de la technologie, ce qui devrait les entreprises technologiques sortent d’un scénario prolongé de travail à domicile et sont impatientes d’aller travailler dans une configuration de bureau. Nous prévoyons un dynamisme sur le marché de Delhi NCR, et une fois les restrictions complètement levées, le marché connaîtra une reprise. Colliers prévoit une augmentation de l’adoption du segment des PME, se déplaçant vers des micro-marchés économiques dans la RCN, comme NOIDA et Golf Course Extension.

