Bengaluru et Hyderabad: comment l’écosystème entrepreneurial de deux principaux hubs de startups a émergé au fil des décennies

Au milieu des années 80, les deux villes ont connu des grappes industrielles modernes et dynamiques comprenant des industries d’ingénierie et d’électronique.

L’émergence rapide et croissante des start-ups technologiques est un développement important au cours des dernières décennies, remarqué dans le monde entier, en particulier dans les économies développées et émergentes. Cela vaut également pour l’Inde. Cependant, contrairement aux entreprises de fabrication et de services traditionnelles / modernes, elles n’apparaissent nulle part et partout. La principale caractéristique de ces start-ups technologiques est qu’elles émergent principalement dans les zones urbaines, qui disposent d’un système de soutien minimum sous forme de marchés, de finances et de ressources humaines, entre autres.

En d’autres termes, l’entrepreneuriat pour les start-ups technologiques est nourri dans les endroits où il existe un écosystème entrepreneurial comprenant les éléments clés de soutien à la naissance et à la croissance de l’entrepreneuriat. Mais la question pertinente est de savoir ce qui détermine l’évolution d’un écosystème entrepreneurial dans une économie? Que comprend-il en tant que système? Comment nourrit-il les start-ups technologiques? Compte tenu de son évolution, de sa structure et de son rôle dans la promotion des start-ups technologiques, comment vérifier sa suffisance ou son adéquation pour promouvoir davantage les start-ups technologiques au profit des économies régionales? Ces questions doivent être comprises en profondeur si les décideurs doivent prendre de nouvelles mesures politiques pour renforcer les écosystèmes entrepreneuriaux en Inde, au profit des start-ups technologiques.

Parmi tous les pôles de start-up technologiques en Inde, Bengaluru se distingue, et Hyderabad est un concurrent proche de Bengaluru, pour plus d’une raison. Les deux sont deux des villes les plus dynamiques du monde aujourd’hui, et les deux ont une base importante de sociétés Fortune 500 (appartenant aux industries IT et BT) et ont donc un «stock & flux» considérable de personnel S&T. La population active en constante augmentation est en grande partie composée d’une main-d’œuvre éduquée qui maîtrise la technologie. Bengaluru est un hub mondial de start-up reconnu à plusieurs reprises, tandis qu’Hyderabad est un hub de start-up «à venir».

Dans ce contexte, il conviendrait de sonder comment les écosystèmes entrepreneuriaux ont-ils émergé dans ces deux villes? Quels facteurs historiques ont facilité son évolution? Que comprennent ces écosystèmes en tant que structure? Quel rôle jouent-ils dans l’émergence des start-ups technologiques et leur cycle de vie ultérieur? Ces deux écosystèmes sont-ils suffisamment mûrs pour promouvoir les start-ups technologiques de manière importante, tout au long de leur cycle de vie? Sinon, que leur manque-t-il par rapport à un «écosystème idéal» réalisable dans le contexte indien? Serait-il possible de voir une émergence à grande échelle, une stabilité et une croissance accélérée des start-ups technologiques pour devenir des «géants mondiaux» dans ces deux écosystèmes, similaires à la Silicon Valley des États-Unis?

Lisez aussi: Plan Coinbase India: Acquérir des startups, embaucher des “ centaines ” d’employés en 2 ans, déclare le chef du pays entrant

L’origine de l’écosystème entrepreneurial de Bengaluru remonte à l’indépendance de l’Inde en août 1947 et celle d’Hyderabad à son intégration avec l’Inde en 1948. À ce moment-là, les deux villes n’étaient pas des entités à l’échelle mondiale et n’étaient que de simples centres-villes (de commerce et d’industrie) au niveau national. Cependant, les politiques publiques visant à créer des entreprises clés du secteur public central ont conduit au début de leur voyage de six décennies pour devenir les pôles de start-up technologiques mondialement connus d’aujourd’hui. Cela a été rapidement suivi par l’émergence de petites et moyennes entreprises de soutien (situées dans des zones industrielles nouvellement créées et dispersées) et la création d’établissements d’enseignement supérieur publics et privés.

En conséquence, au milieu des années 80, les deux villes sont devenues des grappes industrielles modernes et dynamiques comprenant des industries de l’ingénierie et de l’électronique. En outre, les deux villes sont devenues le noyau de «l’industrie moderne, de l’enseignement moderne et du personnel scientifique et technologique» du pays. De toute évidence, la main-d’œuvre instruite a commencé à affluer vers ces villes pour construire leur carrière. Cela a conduit à l’entrée et à la croissance de l’informatique, suivie des industries BT à Bengaluru, tandis que BT suivie des industries informatiques à Hyderabad. Le rôle positif des politiques publiques dans ces évolutions était parfaitement clair. Alors que l’industrie privée (soutenue par un gouvernement régional réactif) a joué un rôle majeur dans l’émergence ultérieure du cluster informatique à Bengaluru à la fin des années 1980 et par la suite, le rôle pro-actif du gouvernement régional (répondu positivement par le secteur privé) était évident dans l’émergence et la croissance du cluster informatique à Hyderabad à la fin des années 1990 et après. Cela a été suivi par l’émergence d’un «cluster des filiales R&D» à Bengaluru à la fin des années 1990, alors qu’il a fallu au moins une demi-décennie de plus pour l’émergence d’un tel cluster à Hyderabad.

Ainsi, dans l’ensemble, trois phases distinctes mais qui se chevauchent peuvent être observées dans la pose des bases de l’évolution d’un «écosystème entrepreneurial visible» pour les pôles de start-up technologiques à Bengaluru et à Hyderabad. Mais les circonstances ont davantage favorisé Bengaluru qu’à Hyderabad, ce qui a permis au premier d’avoir un net avantage sur le second en gagnant la reconnaissance en tant que «Hub of Tech Start-ups» en Inde et au-delà.

MH Bala Subrahmanya est professeur au Département des études de gestion de l’Institut indien des sciences. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur.

Obtenez en direct les cours des actions de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles des introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt par calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants du marché, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.