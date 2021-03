Bengaluru: Troublé par le faible revenu, un chauffeur de taxi s’est enflammé, meurt

Les chauffeurs de taxi se sont rassemblés devant l’aéroport de Bengaluru pour protester contre les tarifs réduits offerts par les agrégateurs de taxis privés en ligne. (image représentative de .)

Bengaluru: Un jour après qu’un chauffeur de taxi s’est immolé par le feu à l’aéroport international de Bengaluru, la plupart des conducteurs ont décidé de rester hors des routes mercredi. Le chauffeur, identifié plus tard comme Pratap originaire du district de Ramanagara, a succombé à 70% de brûlures ce matin. Après une enquête préliminaire, la police a découvert que Pratap était en difficulté financière et était incapable de rembourser les prêts pour sa voiture attachée à la KSTDC (Karnataka State Tourism Development Corporation).

À la suite de l’incident, les chauffeurs de taxi se sont rassemblés devant l’aéroport de Bengaluru pour protester contre les tarifs réduits offerts par les agrégateurs de taxis privés en ligne, selon The Indian Express.

S’adressant à IE, Tanveer Pasha, président de Karnataka Ola, Uber Drivers and Owners Association a déclaré qu’il était malheureux qu’ils aient commencé à perdre leur propre peuple à cause de la hausse sans précédent des prix du carburant et de l’inflation. « Trouver un équilibre pour gagner suffisamment d’argent pour vivre a été un défi depuis que le verrouillage nous a frappé l’année dernière, mais nous ne nous sommes guère remis depuis lors », a déclaré Pasha.

Pacha, selon le rapport, a également souligné que les services de taxi privés en ligne offraient des voyages à des prix réduits. Même les conducteurs, a-t-il déclaré, qui conduisaient pour des agrégateurs de taxis privés en ligne étaient confrontés à un impact car le salaire qu’ils percevaient après chaque voyage avait diminué en raison de la modification des tarifs introduits pour conquérir le marché. « Nous avions demandé au gouvernement de l’État d’introduire un système tarifaire uniforme pour tous les taxis, mais notre appel n’a pas encore été traité », a déclaré Pasha à IE.

Mardi soir, Pratap s’était immolé par le feu près de la zone de prise en charge des passagers à l’aéroport international de Kempegowda. Il s’était enfermé dans sa voiture avant de se verser de l’essence sur lui-même et d’allumer une allumette, selon le rapport, citant des responsables de la police. Le conducteur avait souffert de graves brûlures au moment où d’autres conducteurs et des agents de sauvetage et de lutte contre les incendies se sont précipités sur les lieux pour distinguer l’incendie et l’emmener à l’hôpital.

« Après une enquête primaire, nous avons appris qu’il était en difficulté financière et incapable de rembourser les prêts pour sa voiture attachée au KSTDC », a déclaré un policier à IE.

Les services de taxi à @BLRAirport sont touchés. Les passagers sont priés d’utiliser le service de bus BMTC pour voyager à destination et en provenance de l’aéroport BLR ou prendre leurs propres dispositions de voyage. Surveillez cet espace pour les mises à jour. #taxi #bengaluru #KIAB #bengaluruairport #airporttaxi #uber #ola pic.twitter.com/yZGYA93WOb – Aéroport BLR (@BLRAirport) 31 mars 2021

Dans un tweet, l’aéroport de Bengaluru a déclaré que les services de taxi de l’aéroport avaient été touchés. «Les passagers sont priés d’utiliser le service de bus BMTC pour voyager à destination et en provenance de l’aéroport BLR ou de prendre leurs propres dispositions de voyage», indique-t-il.

