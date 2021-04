Benicarló et Villajoyosa se partagent les points dans un match sans but (0-0)

18/04/2021 à 21:37 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Champ municipal de Benicarló et qui a fait face au Benicarlo et à Villajoyosa il s’est terminé par un match nul sans but entre les deux prétendants. le Benicarlo voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Novelda par un score de 2-0. Concernant l’équipe visiteuse, le Villajoyosa a récolté une égalité dans les deux sens contre le Torrent, ajoutant un point lors du dernier match joué dans la compétition. Après le résultat obtenu, l’équipe de Benicarlando a été placée en troisième position, tandis que le Villajoyosa, quant à lui, est septième à la fin du match.

Au cours de la première période du jeu, aucun des joueurs n’a réussi à marquer un but, donc pendant les 45 premières minutes, le tableau d’affichage n’a pas bougé du 0-0 initial.

Dans la seconde moitié ni le Benicarlo ni lui Villajoyosa ils ont réussi à saisir les opportunités devant le but et le choc s’est terminé 0-0.

L’arbitre a montré un total de cinq cartons: un jaune au Benicarlo (Temur) et trois à Villajoyosa (Fran Muñoz, Kike Oui Meji). De plus, il y avait un carton rouge, spécifiquement pour Temur (2 jaunes) par l’équipe locale.

Pour le moment, le Benicarlo est laissé avec 23 points et le Villajoyosa avec 19 points.

L’équipe qui a disputé le match à domicile sera mesurée le lendemain avec le Hercule d’Alicante B, Pendant ce temps, il Villajoyosa jouera contre lui Vilamarxant.

Fiche techniqueBenicarló:Portigliatti, Pitu, Parrino, Arrastraria, Guimera, Cristian, Quixal, Serrano, Alberto Collado, Temur et HurtadoVillajoyosa:Tonet, Fredy, Mesas, Axo, Adam, Fran Muñoz, David, Cassano, Kike, Meji et Adrián RubioStade:Champ municipal de BenicarlóButs:0-0