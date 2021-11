14/11/2021 à 13:09 CET

AG / DA

Benidorm sera le siège de la nouvelle plateforme intelligente pour les destinations touristiques en Espagne. Le président du gouvernement, Pedro Sánchez, a profité de sa visite dans la ville d’Alicante où le XIVe Congrès du PSPV d’annoncer que la ville sera chargée d’accueillir le futur Espace de données dans les installations d’Invatur, propriété de la Generalitat dans la capitale de la Marina Baixa.

Selon des sources de plusieurs hommes d’affaires présents à la rencontre avec Puig et Sánchez, il s’agira d’un outil qui combinera des données publiques et privées dans le but de se connecter numériquement aux destinations, aux touristes et Entreprise, ainsi que l’amélioration de la compétitivité du secteur.

Cette nouvelle plate-forme, comme ils l’ont indiqué, permettra à la Communauté valencienne de recevoir des données de toute l’Espagne sur le tourisme pour l’inclure dans le transformation vers la numérisation et la durabilité du secteur.

Le choix de Benidorm pour être la base du nouveau centre de tourisme intelligent pour l’ensemble de l’État est une étape de plus dans la stratégie de déconcentration des sites hors de Madrid. L’orgue correspond également à une demande faite par Puig lui-même lors du dernier salon international du tourisme à Londres.