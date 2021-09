Benitez admet le choc mais le record d’Everton n’est pas suffisant pour un patron déterminé

in

Rafael Benitez a admis sa surprise qu’Everton ait si bien commencé la saison après avoir pris trois autres points contre Norwich City samedi.

Les Toffees ont terminé 10e la saison dernière et semblaient prendre de l’élan sous Carlo Ancelotti. Mais le tacticien italien a quitté le navire lorsque le Real Madrid est venu l’appeler cet été. Benitez était pas un choix universellement populaire entrer dans la pirogue de Goodison Park en raison de ses relations avec Liverpool.

Cependant, l’Espagnol a fait un superbe début de vie dans la moitié bleue du Merseyside. Son équipe occupe la cinquième place du classement de l’élite et est l’un des quatre clubs avec 13 points.

Seuls les rivaux de Liverpool en ont pris plus car leur match nul 3-3 avec Brentford les place en tête du classement. Les Blues en ont remporté quatre et ont fait match nul sur leurs six matchs à ce jour.

La seule défaite a été un revers de 3-0 à Aston Villa samedi dernier. Ils étaient trop bons pour les Canaries, avec un but dans chaque mi-temps suffisant pour gagner les trois points.

Andros Townsend a donné aux hôtes une avance à la 29e minute depuis le point de penalty après Ozan Kabak avait commis une faute au Brésil Allan. Abdoulaye Doucouré assuré des points sur 77 minutes.

Everton a maintenant remporté ses trois premiers matchs à domicile d’une saison de haut niveau pour la première fois depuis 1989-90. Benítez était ravi mais a souligné que personne ne se repose sur ses lauriers.

“Ils me l’ont déjà dit, je ne savais pas, alors je suis vraiment content”, a-t-il déclaré à BBC Sport. “Nous devons imiter ce que l’équipe a fait l’année dernière, pas seulement en gagnant à domicile mais aussi à l’extérieur. J’espère donc que nous pourrons continuer à gagner contre Manchester United [next week]. “

Benitez attend plus après un début encourageant

Everton a lancé la saison en battant Southampton 3-1 à domicile. Ils ont ensuite pris un point dans un Match nul 2-2 avec Leeds United à Elland Road.

Un triomphe 2-0 à Brighton a été suivi d’une victoire 3-1 à domicile contre Burnley avant la défaite décevante contre Villa. Il était important de rebondir directement et c’est exactement ce qu’ils ont fait, les Canaries n’ayant pas encore marqué de point en 2021-2022.

Benitez a estimé que les signes étaient bons pendant la pré-saison. Mais l’ancien chef de Newcastle a avoué que leur décompte de points l’avait choqué.

“En les regardant à l’entraînement, je m’attendais à ce que nous puissions bien faire, mais en Premier League, on ne sait jamais”, a-t-il ajouté. « Je suis un peu surpris mais je suis assez content et je pense que nous allons nous améliorer.

