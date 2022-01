Benitez admet qu’Everton dépend de deux stars blessées après une victoire serrée sur Hull

Rafa Benitez admet qu’Everton dépend des joueurs blessés Demarai Gray et Andros Townsend après leur victoire sur Hull.

Les Toffees ont atteint le quatrième tour de la FA Cup avec une victoire 3-2 au stade MKM, mais c’était loin d’être simple. Les outsiders Hull ont pris un départ de rêve alors que Tyler Smith les a mis devant moins d’une minute en se connectant avec un coup franc de George Honeyman.

L’impressionnant Demarai Gray a traîné le niveau d’Everton 20 minutes plus tard, avant que le milieu de terrain Andre Gomes ne leur donne l’avantage.

Mais l’équipe de Premier League n’a pas pu le voir alors que Ryan Longman a marqué un brillant égaliseur en seconde période. Ce but, le troisième de Longman de la saison, a envoyé le match nul en prolongation.

C’est là que le remplaçant Andros Townsend est intervenu réserver la place d’Everton au prochain tour. L’ailier a envoyé un effort plongeant au gardien de Hull Nathan Baxter, bien qu’il soit loin, et l’a vu battre le joueur de 23 ans.

La frappe à la 99e minute a contribué à atténuer une partie de la pression entourant Benitez. Cependant, la performance n’était pas vraiment convaincante.

S’adressant à BBC Sport après la victoire, Benitez a révélé des problèmes affectant Gray et Townsend. « Nous savons que la FA Cup est énorme et vous pouvez voir l’atmosphère aujourd’hui », a déclaré l’Espagnol.

« Nous avons commencé par nous compliquer la tâche mais la réaction de l’équipe, comme d’habitude, a été assez bonne, ce qui signifie que les joueurs sont attentifs.

« Vous devez bien sûr féliciter tous les joueurs, mais Gray a joué dans la douleur jusqu’à ce que nous devions faire le remplacement parce qu’il travaillait si dur. Townsend est blessé et il joue parce qu’il veut aider l’équipe. C’est l’esprit que vous attendez de nos joueurs.

« C’est toujours important de gagner et gagner en coupe, c’est énorme. Je pense que la façon dont nous avons joué, nous aurions pu marquer trois ou quatre buts pour terminer le match en première mi-temps, mais nous ne l’avons pas fait et nous avons dû souffrir jusqu’à la fin.

Everton a dû « plonger profondément », dit Gray

Lors d’une interview d’après-match avec BBC Sport, le buteur Gray a déclaré : » Encaisser si tôt n’a pas été utile mais nous avons bien réagi. C’est le football de la FA Cup et je suis sûr que tout le monde l’a apprécié, mais pour nous, il était important de remporter la victoire.

« Nous avons dû creuser profondément, mais nous sommes heureux d’être dans le chapeau. Nous savions que ce serait difficile de venir ici, nous sommes une équipe expérimentée et nous savons comment est la FA Cup.

« Hull s’est très bien battu, c’est à eux, mais nous avons fait preuve de caractère et je suis heureux d’avoir remporté la victoire.

« C’est important, ce serait bien de faire un bon run de coupe et de pousser le plus loin possible. Pour les fans, c’est une grande compétition mais nous devons la prendre match par match et aujourd’hui était important, non seulement pour la coupe mais pour le moral de l’équipe et nous devons continuer maintenant.

