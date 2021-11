Benitez avait une grande inquiétude à propos de la cible d’Everton

Crédit photo à lire DENIS CHARLET/. via .

Nicolas Pepe a sans doute produit sa meilleure performance de la saison de Premier League lorsque Crystal Palace a traversé Londres pour un affrontement lundi soir avec Arsenal.

Mais la meilleure performance de Pepe contre une équipe de Patrick Vieira n’a pas été sous les projecteurs des Emirats à la mi-octobre.

L’international ivoirien était au sommet de ses capacités lorsque Lille a accueilli Nice au stade Pierre Mauroy en février 2019 – irrépressible, imparable.

Vieira, qui était l’entraîneur de Nice à l’époque, aurait poussé un soupir de soulagement lorsque Pepe a écrasé un tir précoce contre le dessous de la barre transversale, mais, comme tant d’autres entraîneurs de Ligue 1 l’ont découvert cette saison-là, la star du football français ne le ferait pas. être refusé pendant longtemps.

Coupant de la gauche après une course de slalom qui a commencé dans sa moitié de terrain, Pepe a bouclé un tir de marque, parfait comme une image dans le coin inférieur du filet niçois, la cerise sur le dessus d’un délicieux gâteau alors que Lille se dirigeait vers un 4- 0 victoire.

« Nous avons été punis par une équipe bien supérieure à nous », a déclaré Vieira à L’Equipe à temps plein. « Ils avaient trop de vitesse, trop de qualités individuelles. »

Pepe terminerait 2019/20 avec 23 buts et 12 passes décisives, ouvrant la voie à un transfert record de 72 millions de livres sterling vers le géant de la Premier League Arsenal.

Mais, comme vous l’avez peut-être deviné étant donné que Pepe est lié à un déménagement au Crystal Palace de Vieira deux ans plus tard, via Jeunes Footeux, les performances comme celle contre Nice en février 2019 ont été rares dans Arsenal rouge.

Nicolas Pepe quittera-t-il Arsenal pour Everton ou Crystal Palace ?

Selon le rapport, Newcastle United et Everton ont également enquêté sur un homme qui n’a commencé que cinq des 11 matchs potentiels de Premier League sous Mikel Arteta cette saison, sans s’appuyer sur sa forme impressionnante au printemps.

Photo de Julian Finney/.

Et si une performance résume la carrière de Pepe à Arsenal, c’est il y a près de deux ans, sept mois seulement après sa prestation envoûtante contre Nice.

Les Gunners ont battu West Ham 3-1 au stade de Londres ce jour-là avec Pepe marquant un but merveilleux – mais c’était la seule grâce salvatrice dans ce qui était un autre affichage inutile, ce qui aurait pu être.

« Je pense que pour toutes les personnes impliquées (c’est un soulagement que Pepe a marqué contre West Ham) parce que (Arsenal) s’attend à ce qu’il fasse la différence », a déclaré Rafa Benitez, actuellement patron d’Everton, qui travaillait pour Sky Sports à l’époque.

«Arsenal a payé beaucoup d’argent et ils attendront (que Pepe joue). Après deux ou trois matchs, si vous ne changez pas, si vous ne faites rien de plus, vous perdez rapidement confiance en vous.

«Je pense qu’il est important pour (Pepe) d’avoir cette confiance maintenant pour le reste de l’équipe de croire qu’il peut faire la différence dans certains matchs.

« Mais il doit le faire lors des prochains matchs ou il perdra rapidement confiance en lui. »

Et c’est Pepe en un mot. La confiance monte et baisse d’un match à l’autre. Un footballeur très doué ressemblant à un champion du monde une minute et sans valeur la suivante.

Vieira et Benitez connaissent cependant de première main le potentiel de Pepe.

Photo de Stuart MacFarlane/Arsenal FC via .

