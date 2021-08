Benitez cite une statistique clé derrière le tirage de Leeds pour donner une perspective aux fans d’Everton

Le patron d’Everton, Rafael Benitez, a rapidement mis en perspective le match nul de son équipe avec Leeds United et était très satisfait de plusieurs domaines de leur performance.

Les Toffees avaient la tâche peu enviable d’être le premier côté pour visiter une Elland Road bondée depuis le retour de Leeds en Premier League. Il y avait une atmosphère électrique à l’intérieur du sol mais ils s’en sont bien sortis. Après avoir absorbé la pression inévitable du début, ils ont laissé leur empreinte sur le match.

Tout comme la semaine dernière, les centres contre Dominic Calvert-Lewin ont été un élément clé de leur jeu. Et l’un d’eux a écopé d’une pénalité après un long examen du VAR.

L’international anglais a converti le coup franc. Mais l’équipe de Benitez a été obligée d’entrer dans le niveau de pause après l’égalisation de Mateusz Klich.

Ils ont repris l’avantage après la reprise lorsque Demarai Gray a tiré en bas sous un angle serré. Cependant, un autre niveleur de Leeds est arrivé lorsque Raphinha a frappé du bord de la boîte.

Les deux équipes ont eu des chances de gagner mais ne les ont pas saisies, ce à quoi Benitez a réfléchi après le match.

“Nous aurions pu gagner aujourd’hui, nous nous sommes battus pour chaque ballon et petit à petit nous avons eu plus d’occasions et plus de contrôle dans le jeu”, a-t-il déclaré à Match of the Day.

« Mais nous étions également sous pression contre une très bonne équipe, donc je suis vraiment content de la façon dont nous avons réagi et de l’engagement des joueurs.

«Nous avons eu 17 tentatives à l’extérieur, des occasions vraiment claires. Dans l’ensemble, nous avons bien joué contre une bonne équipe. J’espère que nous pourrons continuer à nous améliorer.

Le temps de son côté, dit Benitez

Le tirage au sort s’appuie sur les trois points que les Toffees ont récoltés lors de leur première victoire contre Southampton à Goodison Park.

Et leur manager espagnol y voit un point gagné. Il a établi une comparaison avec son homologue de Leeds pour mettre en évidence un résultat positif.

Benitez a ajouté : « Marcelo [Bielsa] travaille avec son équipe depuis trois ans, nous avons eu six semaines ici donc je m’attends à ce que nous nous améliorions mais j’étais vraiment content.

« Nous nous attendions à ce que l’équipe commence bien cette saison. Cela allait toujours être un match difficile, donc je suis satisfait de quatre points sur six.

