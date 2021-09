Benitez confirme le plan des travaux pour le retour choc de James Rodriguez Everton

Image : NVM Royaume-Uni En décembre, le National Video Game Museum du Royaume-Uni a annoncé son dernier projet : documenter et archiver la première année de la pandémie mondiale, à travers l’objectif d’Animal Crossing: New Horizons. Les journaux d’Animal Crossing ✨📖 Notre toute nouvelle exposition, consacrée aux joueurs d’Animal Crossing : New Horizons est désormais en […] More