Benitez confirme qu’il « travaille déjà » sur les transferts ; parle de la « réalité » d’Everton

Rafael Benitez a déclaré qu’Everton avait déjà commencé à travailler sur l’amélioration de l’équipe dans la fenêtre de transfert de janvier, le conseil d’administration étant prêt à investir.

Les Toffees se sont retrouvés dans une situation incertaine cet été après le départ choc de Carlo Ancelotti. Ils semblaient avoir franchi un cap important en faisant venir l’ancien patron de Liverpool Benitez.

Malgré un début impressionnant en Premier League, Everton a souffert d’une mauvaise forme ces derniers mois.

En effet, la victoire 2-1 sur Arsenal plus tôt ce mois-ci était leur premier depuis plus de deux mois. Le résultat n’a pas trop changé l’ambiance, cependant, la défaite 3-1 contre Crystal Palace montrant plus de problèmes.

Benitez a eu du mal à sanctionner tout accord important dans la fenêtre de transfert d’été. Le marché de janvier sera le même en raison des préoccupations liées au fair-play financier.

Cependant, s’exprimant lors de la conférence de presse de mercredi, Benitez a insisté sur le fait que le conseil d’administration du club « savait déjà » qu’il devait aider à améliorer l’équipe.

Il a ajouté : « Lorsque j’ai parlé avec le propriétaire, le président et le directeur général – presque tous les jours, nous parlons de ce que nous voulons faire et faisons déjà pour l’avenir.

Donc, nous ne parlons pas seulement du présent, nous sommes préoccupés par cela parce que nous voulons le faire, mais nous parlons de l’avenir et pensons à janvier.

« Pas seulement en janvier, après janvier, nous réfléchissons à ce que nous pouvons faire pour rendre l’équipe plus forte.

«Cette équipe utilisait 16 joueurs, nous devons donc nous assurer que nous sommes suffisamment forts. Pour ce mercato de janvier, nous devons être prêts, et pour l’avenir aussi.

«Les conversations sont assez positives et plus constructives sur ce que nous voulons faire, ce que nous faisons déjà maintenant et le soutien.

Ils savent que c’est une période difficile et que nous devons rester unis.

Benitez a insisté sur le fait qu’il cherchait un joueur capable de s’améliorer Everton tout de suite. Cependant, il a déclaré qu’il envisagerait également des joueurs pour l’avenir.

Benitez parle de la réalité d’Everton

Cependant, il reste encore un long chemin à parcourir – du moins avec le calendrier des matchs – avant que la fenêtre de transfert ne s’ouvre.

Les Toffees affronteront Chelsea jeudi et affronteront également Leicester, Burnley et Newcastle avant la fin de l’année.

Benitez a déclaré à propos de la situation de son équipe : « La deuxième mi-temps contre Crystal Palace, nous étions au-dessus d’eux.

« La réalité, c’est que l’équipe réagit. Il nous manque des joueurs importants, les joueurs autour doivent gérer différemment. Beaucoup de joueurs s’améliorent, mais certains des problèmes sont les mêmes. »

Everton a battu Chelsea à Goodison Park en décembre dernier avant de s’incliner face aux Blues à Stamford Bridge en mars.

