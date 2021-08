Benitez décide alors que la star d’Everton apprend le destin du transfert

James Rodriguez a été informé qu’il pouvait quitter Everton car il ne faisait pas partie des plans de Rafael Benitez, selon un rapport.

Benitez a récemment été nommé successeur de Carlo Ancelotti dans la pirogue de Goodison Park. L’Italien était à remercier pour avoir attiré Rodriguez au club en premier lieu l’été dernier. Cependant, son retour au Real Madrid a également mis en doute l’avenir du meneur de jeu.

Rodriguez a également joué pour Ancelotti au Real et au Bayern Munich. Il y avait des spéculations sur son retour dans la capitale espagnole, mais il l’a exclu.

Même ainsi, il a admis que il ne sait pas où il jouera la saison prochaine. Son contrat à Everton dure encore un an, mais il est déjà à la recherche de nouveaux clubs.

Rapports suggérés il ne voulait plus travailler sous l’ancien entraîneur de Madrid Benitez, donc chercherait à partir. Il semble maintenant que le sentiment soit mutuel, car Rodriguez a été informé que Benitez n’avait pas sa place dans ses plans pour lui.

C’est selon le Daily Mail, qui affirme que la prochaine destination la plus probable de Rodriguez serait l’AC Milan. L’équipe italienne a perdu Hakan Calhanoglu lors d’un transfert gratuit vers son rival Inter et doit trouver un nouveau milieu de terrain offensif.

Il y aurait des doutes sur leur capacité à payer son salaire de 220 000 £ par semaine, mais il envisagera toutes ses options.

Un autre prétendant est Porto, qui a initialement amené le Sud-Américain en Europe en 2010. Rodriguez a passé trois saisons au Portugal, marquant 32 buts en 107 matchs, avant de déménager à Monaco et de devenir la star de la Coupe du monde 2014.

Son étoile s’est quelque peu fanée depuis lors, mais il a tout de même réussi six buts et quatre passes décisives en 23 matchs lors de sa première saison en Premier League. Même ainsi, Everton pourrait bénéficier d’une suppression de son salaire dans les livres. De plus, ils recherchent peut-être quelqu’un de plus fiable en termes de disponibilité.

L’agent Jorge Mendes a également offert le joueur de 30 ans aux champions de la Liga, l’Atletico Madrid et la Serie A Napoli.

James Rodriguez veut être recherché

Discutant de son avenir sur un flux Twitch récemment, Rodriguez a déclaré: “Je ne sais pas ce qui va se passer.

« Je ne sais pas, je ne sais pas où je vais jouer. Vous savez que dans le football et dans la vie, vous ne savez rien mais tout ce que je sais, c’est que je me suis entraîné dur, je me suis bien préparé, je me suis entraîné et c’est tout.

“C’est compliqué. Partout où je suis recherché. Quelqu’un doit être là où il est recherché.

