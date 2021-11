Benitez déplore le manque de menace d’Everton alors que les blessures et les problèmes de forme s’aggravent à Man City

Rafael Benitez a déploré le manque de menace lors de la contre-attaque alors que la blessure et les problèmes de forme d’Everton s’aggravaient à Manchester City.

Les caramels non seulement ont glissé vers leur quatrième défaite lors de leurs cinq derniers matches, mais ils ont également été totalement surclassé dans le processus. Un seul tir cadré tout le match a mis en évidence l’ineptie de leur performance.

Benitez n’a désormais remporté qu’une seule victoire lors de ses neuf derniers matches de Premier League, à domicile contre les lutteurs Norwich.

Malgré le niveau d’opposition à l’Etihad, le manager espagnol n’était pas content d’accepter la manière de la défaite.

Il a déclaré à Sky Sports : « Je n’aime pas perdre contre qui que ce soit. Peu importe le nom de l’équipe ou le niveau de l’équipe.

«Je pense que ce genre de matchs doit être une menace dans la contre-attaque. On a eu nos chances en contre-attaque sans trop créer.

« Et c’était une question de temps que vous défendiez et vous ferez une erreur.

«Je pense que nous essayons et nous avons eu deux ou trois situations en première mi-temps que nous n’avons pas bien fait dans la contre-attaque et c’était juste défendre et normalement vous devez juste perdre ces matchs.

« On a un peu changé après le deuxième but, changer contre City n’est pas facile. C’est dommage car l’équipe s’entraînait bien.

« C’est difficile quand on ne gagne pas. Mais je pense que nous étions proches dans beaucoup de matchs, tout dépend de la façon dont l’équipe réagit.

« Nous savons que les joueurs blessés seront un problème. Nous devons aller en janvier et essayer de gagner quelques matchs. Et nous sommes convaincus qu’en seconde partie de saison, avec le retour des joueurs, nous serons plus forts.

Everton était déjà sans les premiers équipiers Dominic Calvert-Lewin, Tom Davies, Abdoulaye Doucoure, Andres Gomes, Mason Holgate et Yerry Mina.

Benitez exige plus des hommes de devant

Et en plus du fait que Richarlison a obtenu une réservation, ce qui signifie qu’il sera absent pour le voyage à Brentford la semaine prochaine, Demarai Gray s’est blessé.

Il n’a duré que 17 minutes du match, ce qui n’a pas aidé les chances de son équipe d’obtenir quoi que ce soit du match.

Benitez a ajouté: « Il est clairement l’un des joueurs les plus dangereux de la contre-attaque et il a eu une chance quand il était en un contre un avec un défenseur [before getting substituted].

« Quand vous n’avez pas [him], il vous manque quelque chose de plus, mais toujours avec les joueurs que nous avions à l’avant, nous devons créer quelque chose.

