Benitez donne des mises à jour passionnantes à Everton sur Calvert-Lewin et les transferts

Le patron d’Everton, Rafa Benitez, a donné des mises à jour positives sur Dominic Calvert-Lewin et les activités de transfert du club en janvier.

L’attaquant anglais Calvert-Lewin a commencé la campagne avec brio, marquant lors de matchs consécutifs contre Southampton, Leeds et Brighton. Mais il s’est fracturé un orteil en septembre et est sorti depuis.

Les Toffees ont clairement manqué de point focal en attaque alors qu’il était sur la touche. Le partenaire d’attaque Richarlison n’a pas vraiment intensifié ses efforts, n’ayant marqué que trois buts jusqu’à présent ce trimestre.

Everton a principalement dû compter sur des ailiers Gris Demarai et Andros Townsend pour l’inspiration. Les recrues estivales sont toutes deux sur cinq grèves dans l’état actuel des choses.

Avant le choc d’Everton contre Brighton dimanche, Benitez a été interrogé sur Calvert-Lewin. L’Espagnol a déclaré lors d’une conférence de presse (via Liverpool Echo): « Dominic s’entraîne avec l’équipe. Une chose est la forme physique, que vous pouvez améliorer en jouant à des jeux. Match fitness, on verra.

« Peut-être qu’il marque trois buts en première mi-temps et nous n’avons pas à nous soucier de sa forme physique. »

Il a ajouté: « Je peux dire que c’est une signature massive pour nous pour la deuxième partie de la ligue. »

Concernant les arrivées potentielles cet hiver, Benitez a déclaré : « Nous travaillons dur. Nous essayons de trouver des cibles pour améliorer l’équipe.

« Tout le monde sait à quel point janvier est difficile. Tout le monde est un peu inquiet pour Covid, personne ne veut dépenser trop d’argent. C’est compliqué.

« Je suis assez confiant que nous ferons deux ou trois choses. »

Benitez a poursuivi : « Nous sommes en contact avec les clubs mais il n’y a pas que moi – le conseil d’administration recherche (également) les bonnes options. Tout le monde n’a pas beaucoup d’argent à dépenser, nous devons donc être prudents lorsque nous achetons, vendons ou prêtons des joueurs.

Benitez fait le point sur les cas Everton Covid

L’attention s’est ensuite tournée vers les cas de Covid dans le camp d’Everton. « Connaissez-vous une famille en Angleterre sans Covid ? Nous nous améliorons. Évidemment, nous avons eu des problèmes, les joueurs avec des problèmes reviennent et s’entraînent. On ne peut pas donner de noms, en terme de Covid on a moins de problèmes. »

Le club du Merseyside a vu ses trois derniers matches de championnat reportés. À ce sujet, Benitez a déclaré : « Le problème ici, c’est que nous nous attendions à jouer. Lorsque vous annulez un match, vous devez modifier le plan de l’équipe. Vous voulez jouer, alors mentalement, nous sommes prêts.

L’ancien patron de Liverpool et du Real Madrid a également félicité le futur adversaire Graham Potter. « Nous devons considérer que les gestionnaires ont besoin de temps. Je pense que Graham Potter fait du bon travail et il est là depuis environ trois ans.

« Pour le moment, ils sont en bonne position et jouent avec beaucoup de confiance, donc je pense que ce sera un match difficile pour nous. »

