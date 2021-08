Benitez envisage un raid contre Man Utd, alors qu’Everton lance une “approche” sur un accord réaliste

Everton a ” approché ” Man Utd de la possibilité d’attirer une star qui pense qu’il a plus à donner d’Old Trafford, selon une source de confiance.

Homme Utd nourrissent de véritables ambitions de remporter le titre de Premier League cette saison après avoir supervisé une superbe fenêtre de transfert jusqu’à présent. Jadon Sancho et Raphael Varane s’intégreront directement dans le onze de départ lorsqu’ils seront à la hauteur. Mais si la paire doit être rejointe par d’autres nouvelles faces, des sorties initiales peuvent d’abord être nécessaires.

Plusieurs rapports ont détaillé une longue liste de premiers joueurs qui pourraient être sacrifiés pour générer des fonds ce mois-ci.

Nom d’un joueur vérifié sur plusieurs occasions dans ces rapports était milieu de terrain Andreas Pereira.

Le Brésilien, 25 ans, n’a pas réussi à décrocher un rôle régulier sous Ole Gunnar Solskjaer. Plusieurs périodes de prêt se sont concrétisées, avec le dernier séjour de Pereira avec la Lazio la saison dernière, aiguisant son appétit pour plus d’action.

En effet, Pereira a indiqué que cette année pourrait être sa “meilleure année” en parlant d’une sortie potentielle en juillet.

Maintenant, selon le journaliste fiable Fabrizio Romano, Everton de Benitez pourrait être le club pour offrir à Pereira la chance de soutenir ses propos.

L’Italien a tweeté ‘Everton ont approché Man Utd’ sur le milieu de terrain.

Romano a déclaré que “de nombreux clubs” étaient intéressés par le prêt de Pereira. Flamengo du Brésil natal de Pereira est identifié comme l’un de ces clubs et était apparemment disposé à partager le coût du salaire du joueur.

Cependant, la préférence de Man Utd est de sanctionner une vente permanente. Il n’y a aucune indication quant au montant que Man Utd chercherait à récupérer sur sa vente.

Néanmoins, Pereira ne serait pas susceptible de commander des frais au-delà des moyens d’Everton étant donné qu’il est apparemment considéré comme un joueur d’équipe.

De plus, les Toffees ont été frugaux avec leurs dépenses estivales jusqu’à présent, n’ayant déboursé que 1,7 million de livres sterling pour signer Demarai Gray. Asmir Begovic et Andros Townsend sont tous deux arrivés en tant qu’agents libres.

En tant que tel, un accord de Pereira à Everton semble certainement être l’un des accords les plus réalistes qui pourraient être conclus ce mois-ci.

Keane propose une évaluation brutalement honnête de Lingard

Pendant ce temps, la légende de Man Utd, Roy Keane, a exhorté Solskjaer à vendre Jesse Lingard pour le bien du club et du joueur.

“Les gens parlent de recrutement dans votre club de football, pour Ole – et c’est la même chose pour beaucoup de clubs – il s’agit également de déplacer les gens”, a déclaré Keane sur l’émission YouTube de Neville The Overlap.

“Parce que United en a beaucoup, les Jesse Lingard et des gens comme ça en arrière-plan, vous allez devoir les déplacer, ils ne sont pas la réponse.”

“Je ne pense pas que Jesse Lingard va remettre Manchester United difficile pour les titres. Je pense qu’il a bien fait à West Ham et peut-être que ce type de club lui convient bien.

«Mais si vous me demandez si je pense que Jesse Lingard récupérera Man United en remportant les titres de champion, alors la réponse est non. Et je dirai la même chose pour Fred et peut-être (Scott) McTominay.

