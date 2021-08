Benitez envoie un message à Moise Kean après un carton rouge lors de la victoire de la Coupe Carabao

in

Rafa Benitez pense que Moise Kean apprendra de son carton rouge après qu’Everton ait réservé sa place au troisième tour de la Coupe Carabao mardi soir.

Andros Townsend a licencié le Caramels au tour suivant après avoir surmonté le carton rouge direct donné à Kean pour remporter une victoire 2-1 sur Huddersfield au stade John Smith.

Une équipe d’Everton avec neuf changements par rapport à l’équipe qui a eu lieu à un match nul 2-2 à Leeds ce week-end semblait être contre elle lorsque le but d’Alex Iwobi a été annulé par Tom Lees avant que Kean ne donne ses ordres de marche.

L’Italien, qui avait auparavant eu un but refusé à tort pour hors-jeu, a laissé ses frustrations prendre le dessus sur lui lors d’un incident hors du ballon avec Sorba Thomas, mais le premier but de Townsend à Everton a permis de garantir qu’il n’y ait pas eu de bouleversement de la coupe.

Huddersfield, qui a apporté six changements à son alignement, a également eu un but discutablement exclu pour hors-jeu en seconde période, mais ils n’ont pas pu se rallier après avoir pris du retard pour la deuxième fois alors qu’Everton, quart de finaliste des deux dernières saisons, progressé.

S’exprimant après le match, Benitez a déclaré: “Nous nous battons pour notre club. C’est très clair et aujourd’hui encore, les fans ont montré leur soutien. C’est le principal pour moi.

«Nous avons créé des occasions et pris le contrôle. Ils avaient plus de conviction après avoir marqué le but. Ils ont poussé après ça, puis l’expulsion a changé les choses.

Kean a besoin d’apprendre

Sur le carton rouge de Moise Kean : « C’est un jeune joueur et il doit en tirer des leçons.

“La réaction des joueurs a été excellente et vous pouviez voir la réaction des fans.”

