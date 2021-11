Benitez explique comment Everton peut « remettre les choses en place » contre ses rivaux de Liverpool

Rafa Benitez a expliqué comment Everton peut « arranger les choses » contre Liverpool dans le derby du Merseyside mercredi soir.

Les Toffees accueillent les hommes de Jurgen Klopp à Goodison Park et cherchent à arrêter une course sans victoire remontant à fin septembre. Leur chute dans le classement de la Premier League, qui les a placés à la 14e place, signifie que Benitez est sous une pression énorme.

Des rapports récents suggèrent que l’Espagnol pourrait recevoir juste un jeu de plus pour sauver son travail. Everton entre dans le derby en tant qu’énorme outsider, ce qui signifie que nous pourrions voir un nouveau manager à la barre le plus tôt possible.

Le patron du Danemark, Kasper Hjulmand, est un homme en lice. Il sera cependant difficile de récompenser le joueur de 49 ans en Angleterre, car il devrait gérer les Danois lors de la Coupe du monde 2022 au Qatar.

L’affrontement entre Everton et Liverpool sera également spécial car il verra Benitez affronter son ancien club.

Lors de la conférence de presse d’avant-match, Benitez a déclaré (via Liverpool Echo) : « C’est un match énorme pour nous, le derby est toujours l’occasion de remettre les choses en place.

« Évidemment, je sais ce que le derby signifie pour tout le monde. Je suis excité parce que je veux bien faire.

Les fans de Toffees sont restés furieux après la récente défaite 1-0 contre Brentford. Interrogé sur leurs sentiments, Benitez a poursuivi: «Je pense que c’est un peu tout. Maintenant, nous sommes frustrés. En tant que manager, vous voulez gagner et bien faire.

« C’est un défi pour moi, et je peux comprendre la frustration des fans. Cela fait quelques années qu’on ne s’améliore pas.

L’Espagnol a ensuite donné une brève mise à jour de l’équipe. « Nous avons trois joueurs blessés », a-t-il déclaré. « [Tom] Davies, Yerry Mina et [Dominic] Calvert-Lewin. Andre Gomes a commencé à s’entraîner avec l’équipe.

Benitez fait allusion à la stratégie d’Everton

Sur la façon dont son équipe peut vaincre Liverpool, Benitez a déclaré : « Nous devons rester concentrés, revenir au principe de la défense en tant qu’unité. Après, on essaie de jouer le mieux possible sur le ballon. Si nous devons jouer la contre-attaque, alors faites-le.

Le joueur de 61 ans a ajouté : « J’ai l’occasion de parler au groupe et à certains individus, pour m’assurer qu’ils n’abandonnent pas.

« Vous pouviez voir les joueurs travailler dur même lorsqu’ils concédaient et je pense que les fans apprécient cela. »

Après le derby, Everton accueille Arsenal à Goodison Park lundi à 20h00.

