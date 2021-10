Benitez explique l’approche d’Everton contre Ronaldo; révèle les pourparlers de Richarlison

in

Rafa Benitez a averti Everton de ne pas perdre de vue les dangers autres que Cristiano Ronaldo lorsqu’ils joueraient à Manchester United, tout en fournissant également une mise à jour sur l’un de ses propres attaquants vedettes.

Benitez emmène ses troupes affronter Manchester United à Old Trafford samedi pour le coup d’envoi de la Premier League à l’heure du déjeuner. Les deux équipes entrent dans le jeu au niveau des points, ayant chacune remporté quatre de leurs six premiers matchs avec un match nul et une défaite.

Ce sera cependant le test le plus difficile de Benitez en tant que patron d’Everton. Même si les résultats amicaux signifient peu, ils ont perdu 4-0 contre United lors de leur dernier match de pré-saison cet été.

En compétition, United donnera à nouveau à Everton beaucoup de travail à faire s’il veut sortir d’Old Trafford avec un résultat positif. La présence supplémentaire de Cristiano Ronaldo, l’un des plus grands de tous les temps du sport, ne fera que compliquer les choses pour les visiteurs.

Mais Benitez ne veut pas que sa défense ne pense qu’à Ronaldo, avec qui il a travaillé au Real Madrid et dont il garde de bons souvenirs.

Le manager d’Everton a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match : “Vous ne pouvez pas vous concentrer sur un seul joueur, même si c’est quelqu’un comme Cristiano, car n’importe qui des autres peut marquer des buts.

“Je l’ai entraîné au Real Madrid et il était l’un des meilleurs professionnels. Travailler dur, bien s’entraîner, prendre soin de son corps. Un vrai exemple en tant que professionnel.

Everton a ses propres attaquants talentueux, sur lesquels il comptera pour le match de samedi. Un homme qui ne sera pas disponible, cependant, est Richarlison.

Prolifique ces dernières années, le Brésilien a fait l’objet de spéculations ces derniers temps. Plus tôt cette semaine, il a mis en doute son avenir en affirmant qu’il avait une “grande affection” pour Everton mais qu’il pourrait ” devoir y aller ” à l’avenir, uniquement si cela convient à toutes les parties.

Benitez a révélé qu’il avait rencontré le joueur de 24 ans et a insisté sur le fait qu’ils étaient sur la même longueur d’onde.

Il a déclaré : « Hier, j’ai déjeuné avec lui et il était heureux.

« Nous avons parlé de l’avenir et de sa situation. C’était une très belle conversation et tout était positif.

Benitez donne des nouvelles de l’équipe d’Everton

Richarlison est l’un des quatre joueurs de l’équipe première Benitez désignés comme indisponibles pour le match de samedi. Dominic Calvert-Lewin, Seamus Coleman et Andre Gomes le sauteront également.

Benitez a confirmé : « Ils ne sont pas encore prêts. Ils sont sur le terrain petit à petit mais ils ne sont pas prêts pour ce match. Ils continuent à travailler, ils s’améliorent.

Ailleurs, le tacticien espagnol a déclaré qu’Alex Iwobi était incertain en raison d’une “petite” blessure. Cependant, un certain soulagement vient de la disponibilité de Jean-Philippe Gbamin, qui a subi un cauchemar dans le Merseyside avec des blessures.

Benitez est heureux de l’avoir en lice, cependant, en disant: “C’est une bonne nouvelle parce que nous avions besoin de corps.”

Gbamin n’a pas encore figuré en Premier League cette saison après n’avoir fait qu’une seule apparition dans la compétition la saison dernière.

