Benitez explique pourquoi West Ham est une exception majeure dans la liste des matchs d’Everton

Le patron d’Everton, Rafael Benitez, a insisté sur le fait que l’affrontement de dimanche en Premier League contre West Ham s’avérera déterminant dans leur saison jusqu’à présent.

Les Toffees ont fait un bon début de campagne et occupent le cinquième rang après sept matchs. En effet, ils ne sont qu’à deux points du leader Chelsea et sont actuellement en lice pour les quatre premiers.

Cependant, beaucoup ont fait pencher Liverpool, Manchester City et Manchester United pour rattraper le reste des places en Ligue des champions.

En tant que tel, Everton pourrait se battre pour une place en Ligue Europa aux côtés des Hammers. Moyes David‘ les hommes ont terminé sixièmes la saison dernière, mais n’étaient qu’à deux points des quatre premiers.

Ils ont fait un bon début de vie en Europe et Benitez veut que son équipe joue sur le continent.

Cependant, il a déclaré lors de sa conférence de presse d’avant-match que les affrontements contre les équipes autour d’Everton – comme West Ham – sont souvent plus importants que la régularité sur une saison.

« Tant de fois, nous avons dit et j’ai dit que la ligue est un marathon et que vous devez continuer à courir jusqu’à la fin, mais il y a des moments où vous jouez contre des équipes qui sont plus ou moins autour de votre position et ensuite c’est vraiment important pour la confiance « , a déclaré Benitez.

« Nous savons que c’est une bonne équipe, ils se débrouillent bien, ils ont bien fait l’an dernier.

« Ils ont un manager qui nous connaît très bien, donc ce sera difficile mais c’est un match important.

« Si nous pouvons obtenir trois points, ce sera vraiment bon pour la confiance ici. »

Benitez, Moyes en reconversion professionnelle

Benitez et Moyes sont des caractéristiques à long terme de la Premier League et ils ont une histoire dans le Merseyside, avant le match de dimanche à Goodison Park.

Pourtant, c’était à l’époque où Benitez entraînait Liverpool et Moyes travaillait chez les Toffees.

« Peut-être qu’il ne s’y attendait pas et peut-être que je ne m’attendais pas à le voir de l’autre côté, mais c’est comme ça », a déclaré Benitez à propos du changement de cheminement de carrière de la paire.

« Il fait du bon travail et j’espère que nous pourrons bien faire et que les fans seront heureux que l’Everton Football Club obtienne trois points.

« Il a une équipe très solide. Ce n’est pas facile quand tu joues dans deux compétitions et qu’elles se débrouillent bien en ce moment.

Benitez parle du rachat de Newcastle

Interrogé sur le rachat de Newcastle, l’ancien patron des Magpies a déclaré : « C’est une question délicate, je ne m’y attendais pas.

« Le fait est que j’ai une très, très bonne relation avec les fans de Newcastle United, avec la ville, tout le monde.

L’analyste: Man United, Tottenham et Everton capables de revenir gagner ce week-end

«Il y a tellement de choses dont nous pouvons parler, je préfère simplement rester à l’écart et leur souhaiter tout le meilleur. Désolé pour ça. »

Everton et West Ham ont tous deux gagné 1-0 lors des affrontements de Premier League entre les équipes la saison dernière.

