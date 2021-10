Benitez laissé perplexe par l’arbitre dans la défaite d’Everton, explique ce qu’ils ont raté

Rafa Benitez n’est pas d’accord avec une décision de l’arbitre lors de la défaite 1-0 à domicile contre West Ham dimanche.

Les Toffees cherchaient à gravir les échelons de la Premier League avec une victoire contre l’ancien manager David Moyes. Mais Angelo Ogbonna a marqué le seul but alors que les visiteurs ont remporté le butin.

Everton a eu la chance de ne pas être en retard après un bon départ de West Ham. Mais ils ont grandi dans le match et ont eu une grande chance avec 28 minutes. La signature estivale Demarai Gray a bien fait sur la droite et a placé un centre poussé.

Alex Iwobi est venu à sa rencontre mais a été repoussé par son coéquipier Salomon Rondon et n’a pas réussi à obtenir le contact.

Le gardien Jordan Pickford a été battu sept minutes plus tard, bien que le but ait été exclu.

Iwobi a eu une autre bonne occasion peu de temps après la pause. Un excellent travail sur la gauche a permis à Lucas Digne de centrer. Il était contrôlé par Iwobi, qui s’est retourné et a envoyé un tir vers le but.

Ogbonna a mis son corps en jeu et l’a empêché de l’envoyer en corner.

Le défenseur central ferait alors sa marque à l’autre bout du terrain. Pickford est allé attraper une balle en boucle sous une pression intense de Michel Antonio.

Le ballon est sorti en corner, malgré les protestations du stoppeur pour un coup franc ou un coup de pied de but. Jarrod Bowen en a fouetté un et Ogbonna s’est levé pour se diriger vers le filet.

Everton n’a pas pu en récupérer un et a remporté sa deuxième défaite en championnat ce trimestre.

En réponse à la défaite, Benitez a déclaré à BBC Match of the Day : « Nous avons joué contre une bonne équipe, ils sont grands et forts et ont de la qualité et du rythme.

« Nous étions bien dans la contre-attaque mais nous manquions la passe finale. En deuxième mi-temps, nous avons commencé à mieux pousser. Nous nous attendions à ce qu’un corner ou un coup franc puisse être utilisé contre cette équipe.

« Pas un coin » pour Benitez

L’Espagnol a ajouté: « Nous pouvons parler du corner, qui n’était pas un corner pour moi. Vous devez protéger votre gardien dans la zone des six yards et c’est quelque chose qui est difficile à comprendre en Angleterre parce que c’est pourquoi vous avez la zone des six yards – pour s’assurer que le gardien est un peu plus protégé.

« Quoi qu’il en soit, c’était un corner, nous concédons et après cela, nous devons être meilleurs avec le ballon.

« La réaction était là mais quand tu joues contre une très bonne équipe qui est bien organisée, il faut être plus précis mais nous ne l’avons pas fait.

Benitez a ensuite révélé l’impact d’être sans les attaquants Richarlison et Dominic Calvert-Lewin. « Toute équipe perdant ses meilleurs buteurs aura des problèmes et des problèmes, mais nous gagnons sans eux et l’équipe était vraiment bonne sans eux. »

