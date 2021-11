Benitez mise à jour sur les étoiles blessées; nomme deux domaines pour l’amélioration d’Everton

Rafa Benitez a révélé que son équipe d’entraîneurs travaillait dur dans les coulisses pour ramener un certain nombre de joueurs clés, tout en citant deux domaines majeurs sur lesquels l’équipe doit s’améliorer.

Les Caramels étaient privés de Dominic Calvert-Lewin, Abdoulaye Doucoure, Yerry Mina et Andre Gomes pour le match nul avec Tottenham ce week-end. Cependant, Benitez espère qu’il pourra accueillir à nouveau certaines de ses stars frappées pour le choc avec Manchester City une semaine samedi.

Un joueur qui a fait un retour bienvenu dimanche a été Fabien Delph, avec le milieu de terrain impressionnant contre les Spurs.

Et Benitez croise les doigts pour que la cavalerie arrive à temps pour affronter les hommes de Pep Guardiola.

« On y travaille, on a fait venir un coach de rééducation [Cristian Fernandez, appointed in October] pour être sûr que nous pourrions être un peu plus forts », a déclaré Benitez à evertonfc.com.

« Delph en est un exemple. Nous ramenons des joueurs importants et, espérons-le, nous pourrons ramener certains des joueurs importants qui nous manquent en ce moment. »

Le départ de Delph contre Tottenham était son premier en 11 mois et Benitez a été impressionné par ce qu’il a vu.

Benitez fait l’éloge du retour de la star d’Everton

Il a ajouté : « Je donnerai du crédit à Delph. C’est quelqu’un d’expérimenté, il peut passer le ballon et nous donner un peu plus de contrôle – mais vous pouvez voir qu’il n’est toujours pas au niveau [full fitness].

« Chaque joueur est important, en particulier avec beaucoup de matchs en un mois et demi [10 fixtures in 42 days from 21 November].

« Il est vraiment important que chaque joueur soit en forme, en particulier dans des postes comme celui-ci au milieu de terrain. Lorsque vous avez des joueurs expérimentés et de qualité, ils peuvent aider l’équipe à mieux jouer, à mieux garder le ballon.

«Andros a fait un excellent travail – nous aimerions voir des centres et des buts de sa part. Mais dans cette position, il aidait l’équipe.

Benitez, cependant, souhaite que son équipe soit plus à la pointe pour tirer le meilleur parti de son jeu de construction. À cette fin, il a identifié deux domaines sur lesquels Everton doit s’améliorer.

Il a ajouté: « Nous avions besoin de plus d’équilibre et de qualité à l’avant pour être sûrs de pouvoir mieux garder le ballon. »

