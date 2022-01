Benitez n’a aucune excuse alors que les problèmes d’Everton s’aggravent avec la perte de Brighton

Rafael Benitez était réticent à trouver des excuses pour son équipe d’Everton après avoir subi une nouvelle défaite contre Brighton.

Caramels le patron Benitez aurait espéré un revirement de mi-saison après une pause forcée de deux semaines par Covid-19. Cependant, leurs adversaires les plus actifs étaient plus vifs et ont pris une avance de 2-0 à Goodison Park.

Dominic Calvert-Lewin a eu une chance de réduire le déficit mais a raté un penalty avant qu’Anthony Gordon n’en récupère un.

Les Seagulls en visite ont marqué à nouveau, cependant, le deuxième but de Gordon s’est avéré être juste une consolation.

« La façon dont nous avons concédé des buts rend la tâche très difficile pour nous », a déclaré Benitez. « Pas seulement le premier, le deuxième but aussi.

« Ensuite, l’équipe a raté un penalty et c’est devenu plus difficile pour la confiance. Ils ont réagi mais difficilement quand vous faites des erreurs comme nous l’avons fait.

« Je n’aime pas me trouver des excuses. Les buts que nous avons encaissés, c’est le manque de concentration dans la première minute et ensuite après avoir joué sous pression.

« Vous pouviez voir que la réaction était là, mais ce n’est pas suffisant car vous faites encore des erreurs.

«Il est important de ne pas concéder non seulement ici, mais dans n’importe quel domaine. Nous devons nous concentrer et commencer avec l’intensité à laquelle tout le monde s’attend. Nous ne pouvons pas concéder ce genre de buts.

Les appels au limogeage de Benitez sont désormais à un niveau record. Et il n’est pas aidé en dehors du terrain par des transactions délicates sur le marché des transferts.

L’Espagnol a poursuivi: « Je crains que nous devions nous améliorer, surtout en défense. L’équipe pousse et travaille dur et essaie mais on manque un peu de qualité dans les décisions.

« Janvier est très compliqué. Nous essayons d’amener des joueurs qui veulent être ici et nous nous assurons que les joueurs ici travaillent dur.

Benitez confrontation avec un vieil ami

Pendant ce temps, Benitez serait « attendu » pour se battre avec son ancien capitaine Steven Gerrard pour une starlette de Premier League évaluée à 40 millions de livres sterling.

S’il est toujours aux commandes, Gerrard affrontera Benitez en pirogue pour la première fois de son histoire lorsque Aston Villa voyage à Everton plus tard ce mois-ci.

Cependant, ils pourraient d’abord s’affronter en dehors du terrain, les deux clubs étant intéressés par Dwight McNeil de Burnley.

L’ailier, 22 ans, a quelques équipes de haut niveau qui s’intéressent à lui. En plus de Villa et des Toffees, The Sun rapporte que Crystal Palace le surveille.

Alors que les Clarets seraient ouverts aux discussions, ils ont mis le prix de 40 millions de livres sterling sur McNeil car c’est à quel point il est hautement considéré.

