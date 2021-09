Benitez nomme trois façons dont Everton a déclenché un revirement soudain de Burnley

Rafael Benitez veut qu’Everton fasse de Goodison Park une forteresse après avoir expliqué les secrets de leur revirement dramatique contre Burnley.

Everton a remporté une victoire de 3-1 sur Burnley après qu’un sort dominant de 379 secondes ait changé les choses après le premier match de Ben Mee. L’ancien défenseur de Burnley Michael Keane a égalisé à l’heure de jeu, avant qu’Andros Townsend et Demarai Gray ne marquent respectivement aux 65e et 66e minutes.

Le but de Townsend en particulier était un étourdissement après avoir mis en place le but de Keane. Le milieu de terrain a frappé le ballon de l’extérieur de la surface avec puissance et précision pour l’envoyer dans le coin supérieur.

Le troisième but concernait la passe décisive d’Abdoulaye Doucoure, qui avait également joué la passe avant la frappe de Townsend. Il a divisé la défense avec une passe pour choisir Gray, qui a terminé un contre un pour marquer pour le troisième match consécutif de Premier League.

En tant que tel, Everton est passé de l’arrière à l’accélération de ses adversaires de manière époustouflante. Par conséquent, ils restent invaincus jusqu’à présent cette saison et sont l’une des quatre équipes à égalité avec 10 points.

Bien que l’accueil réservé à la nomination de Benitez à Everton ait été mitigé, il fait certainement un bon effort pour convaincre tous ses sceptiques avec leur forme précoce.

Il a reconnu qu’il était difficile d’obtenir trois points contre Burnley, mais il était satisfait de la façon dont ils ont commencé après leur retour dans le match.

L’Espagnol a déclaré à BBC Sport : “C’était un bon match, très physique. Ce n’était pas facile mais dans l’ensemble, tout allait bien.

«Quand nous avons marqué notre but, nous avions plus de confiance, jouions 4-3-3, créions plus d’occasions et aurions pu marquer plus de buts.

« Vraiment satisfait de la connexion entre l’équipe et les fans. Nous cherchons à construire une forteresse ici.

« Demarai Gray et Andros Townsend ont tous deux de la qualité et sont de bons pros. Ils sont avides d’apprendre, même Andros à son âge. L’essentiel dans cette équipe, tout le monde disait qu’on avait besoin d’ailiers.

«Aujourd’hui, Richarlison a également fait un excellent travail et les deux ailiers ont aidé l’attaquant à faire mieux.

“Dominic Calvert-Lewin [who missed the game] s’est cassé l’orteil, jouait avec la douleur, maintenant il a un problème avec ses quadriceps et nous devons voir.

Un joueur qui reste hors de l’image pour Everton est James Rodriguez, bien qu’il n’ait pas pu obtenir une sortie avant la date limite des transferts d’été.

Il n’a pas entretenu de relations positives avec Benitez dans le passé, mais pourrait avoir un rôle à jouer s’ils parviennent à régler leurs différends.

Même ainsi, Benitez a suggéré que Rodriguez est plus bas dans la hiérarchie, malgré ses capacités.

Il a déclaré: «Ça ne change pas trop, nous parlons d’attaquants et d’ailiers. Personne ne peut contester la qualité de James mais il est derrière les autres.

Dyche dissèque une autre défaite de Burnley

Pour Burnley, en revanche, le début de saison a été difficile. Ils sont sans victoire en Premier League et ont exigé des pénalités pour dépasser Newcastle au deuxième tour de la Coupe EFL.

Coincés sur un point, ils occupent actuellement une place dans la zone de relégation et une longue saison s’annonce s’ils veulent conserver leur statut d’élite.

Le manager Sean Dyche sait que les marges sont bonnes s’ils veulent bien démarrer leur saison.

Il a déclaré à BBC Sport : « Nous sommes un groupe assez sage et nous savons que vous devez y arriver. Nous avons eu six minutes folles qui nous ont coûté.

«Nous n’avons pas répondu à leur niveleur et cela a tué notre performance. Beaucoup était juste.

«Le défi que vous avez dans le football est que vous recherchez la première victoire, mais si vous vous en sortez un peu, donnez le ballon à moindre coût et ils marquent. Les métrages sont importants quand on est au top, on maintient la pression.

«L’année dernière, la forme à domicile et à l’extérieur a changé, nous avons gardé le stade calme, mais notre groupe est assez sage pour savoir que les fans changent rapidement. Cela fait partie du fait d’être en Premier League.

« La saison dernière, nous avons eu des blessures et nous étions étirés. Les performances ne sont pas loin mais les marges sont serrées. Nous jouons bien en équipe, mais nous ne pouvons pas continuer à avoir 10 minutes douces contre Brighton et six minutes douces ici. »

