Benitez prend position sur les fans d’Everton et révèle un changement tactique décisif

Rafael Benitez a partagé ses réflexions sur le rôle que les fans d’Everton peuvent jouer dans la saison de leur équipe après leur victoire de retour sur Southampton.

L’Espagnol a connu un début de vie loin d’être idéal à Goodison Park lorsque le débutant Adam Armstrong a donné l’avantage aux visiteurs à la 22e minute. Mais un revirement convaincant en deuxième mi-temps lui a permis de prendre un départ gagnant en Premier League pour sa nouvelle équipe.

Richarlison, qui vient de remporter les Jeux olympiques avec le Brésil, a égalisé peu de temps après le redémarrage.

Abdoulaye Doucoure a donné l’avantage à son équipe avant que le meilleur buteur du club la saison dernière, Dominic Calvert-Lewin, n’ouvre son compte pour la nouvelle campagne.

L’ancien patron de Liverpool, Benitez, cherchera à établir des ponts avec les fans d’Everton, et il a commencé par leur exprimer sa gratitude après le match.

“Merci aux fans pour leur soutien à moi et à l’équipe”, a-t-il déclaré à BBC Sport. « C’est une situation importante cette année avec les fans derrière nous – je pense que ce sera important pour nous.

« Nous savons que c’est le début et que nous devons nous améliorer, mais nous sommes vraiment satisfaits de la réaction de l’équipe et du soutien des fans.

Après avoir été hué hors du terrain à la pause, il était crucial que Benitez réussisse à bien parler de son équipe à la mi-temps.

Et il a révélé dans son interview d’après-match les ajustements décisifs qu’il a apportés qui ont permis d’obtenir les trois points.

« À la mi-temps, nous avons changé la position des défenseurs centraux et la position de Richarlison. Mais il faut toujours avoir un peu de chance.

« Jouer Richarlison n’était pas un pari – il allait bien. Nous lui avons donné un jour de repos et nous nous sommes assurés qu’il allait bien. Il a marqué, donc tout le monde est content.

«Évidemment, je pense que la performance est la clé. Cela signifie que nous sommes ensemble. Si vous faites toutes ces choses et que vous perdez, ce sera plus difficile.

Histoire familière pour les fans de Southampton

Pendant ce temps, le manager de Southampton, Ralph Hasenhuttl, a déploré des erreurs et un mauvais deuxième 45 alors qu’ils glissaient vers une défaite lors de la première journée.

Il a déclaré: «Pour le premier but, la façon dont le corner se produit était presque un but contre son camp. Il n’y a pas besoin – Alex [McCarthy] peut ramasser le ballon et tout est facile.

“Ensuite, vous pouvez voir l’atmosphère venir et vous sentez la pression sur vous. On s’est un peu calmé mais ensuite on a encaissé un beau deuxième but.

« Jusqu’à la mi-temps, c’était un très bon match de notre côté. Le match s’est parfaitement déroulé mais ce n’était pas suffisant pour obtenir quelque chose, ce qui est très difficile à prendre.

La défaite était une histoire familière pour les fans des Saints, qui se sont habitués à voir leur équipe perdre régulièrement des points après avoir remporté des positions.

Un point positif pour l’équipe de la côte sud a été de voir son nouvel attaquant figurer sur la feuille de match – un sentiment partagé par Hasenhuttl.

“Je suis content pour Adam [Armstrong]. C’est toujours bien pour un attaquant de marquer immédiatement un but dans une nouvelle équipe. Le reste des 90 minutes était absolument OK. C’est quelque chose sur quoi s’appuyer.

