Benitez reste face au poker mais le duo clé reste dans les «plans» d’Everton

Le patron d’Everton, Rafael Benitez, a joué ses cartes près de sa poitrine lorsqu’il a été interrogé sur l’avenir de James Rodriguez et Moise Kean.

La paire a été liée à une sortie de Goodison Park tout l’été mais reste au club. L’international colombien James a été mentionné en lien avec l’Atletico Madrid. Il y a eu de la confusion plus tôt cette semaine lorsqu’il a semblé publier un message cryptique sur le club espagnol.

Cependant, l’ancien joueur du Real Madrid bientôt mettre ces rumeurs au lit. Il n’a pas joué lors de la première victoire des Merseysiders en Premier League contre Southampton.

Le Sud-Américain est toujours isolé et manquera le déplacement de samedi à Elland Road pour affronter Leeds United. attaquant de l’Italie Kean passé la saison dernière en prêt avec le Paris Saint-Germain.

Le joueur de 21 ans a été lié à un passage estival à l’Inter Milan. Lui aussi a raté la victoire sur les Saints mais est de retour dans l’équipe pour la sortie du West Yorkshire.

Benitez a été interrogé sur le duo lors de la conférence de presse de vendredi. Et, au pied de la ligne du club, l’Espagnol n’a pas donné grand-chose.

“Jusqu’à la fin août, jusqu’au dernier jour, à la dernière minute, (il y aura) beaucoup de spéculations”, a-t-il déclaré. “Nous devons continuer à travailler avec les joueurs qui sont ici et disponibles, et c’est tout, la seule chose que je puisse dire.”

Et lorsqu’on lui a demandé spécifiquement sur James, il était tout aussi vague.

“Jusqu’au 31 août, oui, il est dans mes plans”, a-t-il ajouté.

Retour de Kean confirmé

Kean a disputé 29 matches de Premier League mais seulement six départs lors de sa première saison avec Everton. Il a reçu le feu vert au Parc des Princes à 22 reprises la saison dernière, avec 26 sorties au total en Ligue 1.

Et l’homme aux neuf sélections italiennes a répondu avec style. Il a marqué 13 buts en championnat et 17 dans toutes les compétitions, prouvant qu’il est la vraie affaire au plus haut niveau.

Maintenant de retour vêtu de bleu, il pourrait jouer un rôle ce week-end malgré les discussions sur un prêt au San Siro, selon Tuttomercatoweb.

“Nous avons encore des problèmes, mais Moise Kean est celui qui revient en ce moment”, a poursuivi Benitez. «Jusqu’au 31 août, nous devons être sûrs que les joueurs donnent tout, puis nous saurons exactement qui est dans notre équipe et nous nous concentrerons là-dessus.

“Pour le moment, il s’entraîne ces jours-ci, il allait bien, et c’est une autre option que nous avons à l’avant, donc je suis content de l’idée qu’il puisse nous donner un coup de main si c’est nécessaire.”

Ben Godefroy, André Gomes, Jean-Philippe Gbamin et Gylfi Sigurdsson les autres n’étaient pas dans l’équipe pour le match de Southampton. Ils ne joueront pas contre Leeds.

