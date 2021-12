Benitez révèle pourquoi il est le meilleur homme pour sortir Everton d’un marasme inquiétant

Le manager d’Everton, Rafael Benitez, fait confiance à sa vaste expérience pour arrêter la glissade inquiétante de son équipe, mais il a averti les fans que la douleur pourrait durer jusqu’à la nouvelle année.

Aucune victoire en huit matches de Premier League n’a accentué la pression sur l’ancien patron de Liverpool, avec Everton les supporters ont tourné leur colère contre le conseil d’administration et le directeur du football Marcel Brands après la défaite en milieu de semaine du derby du Merseyside à domicile. Pendant ce temps, de nombreux noms ont récemment surgi pour remplacer Benitez.

Avant un mois qui comprend des matches contre Arsenal, lundi, Chelsea et Leicester plus un voyage à Burnley – et avec l’attaquant principal Dominic Calvert-Lewin peu susceptible de revenir d’une blessure à la cuisse pendant au moins quinze jours – les choses pourraient empirer avant de devenir meilleur.

« J’ai de l’expérience dans des situations comme celles-ci, de me battre pour des titres et d’essayer d’éviter la relégation et mon expérience me dit de rester calme, de continuer à travailler dur, d’essayer de corriger les erreurs, puis de continuer », a déclaré Benitez.

« Ce que nous voulons, c’est rester ensemble parce que c’est crucial. C’est une période frustrante pour nous, mais nous devons continuer et travailler très dur.

« Quand vous êtes dans une mauvaise passe, chaque match semble « doit gagner ».

«Je suis positif et j’ai toujours la conviction que nous allons bien faire parce que nous l’avons fait au début de la saison.

« J’ai dit à plusieurs reprises que nous ferions bien en deuxième partie.

« Il est maintenant temps pour nous de rester ensemble et d’essayer d’aller en janvier dans la meilleure position possible. »

L’effet Ralf Rangnick ? Comment les quatre meilleures chances de Man Utd évoluent sous le tacticien allemand

Benitez met l’accent sur la solidarité défensive

Everton n’a gardé que trois draps propres toute la saison, la dernière il y a un mois, et avec leur situation à l’avant – le but de Demarai Gray mercredi était leur premier depuis le 1er novembre – Benitez sait qu’ils doivent se resserrer.

« Il faut bien faire les choses de base, puis, petit à petit, on peut s’appuyer là-dessus », a-t-il ajouté.

«Nous devons être solides et forts, défendre et travailler comme une unité. Après, si vous obtenez un ou deux résultats, nous aurons plus confiance et ce sera plus facile.

« L’équipe était vraiment forte en début de saison. Nous avions une solide unité défensive et avons joué un bon football en contre-attaque.

« Nous devons revenir à ces principes et ne pas commettre d’erreurs qui permettront aux équipes de nous punir. »

Benitez a également exhorté ses joueurs à suivre l’exemple du capitaine Seamus Coleman, dont il admet qu’il se sentait désolé après que son erreur ait permis à Liverpool de marquer le troisième but crucial lors de la victoire 4-1 de mercredi soir.

Sympathie pour Coleman

« Seamus était désespéré de bien faire et poussait l’équipe au cours des dernières semaines pour être sûr que tout le monde donnait tout et il était le premier à tout donner, puis il a fait une erreur et il était tellement désolé », a déclaré l’Espagnol.

« J’étais désolé parce que quand vous avez quelqu’un d’aussi professionnel et que vous voulez si bien faire pour son club, faire ce genre d’erreur est encore pire pour lui et pour nous.

« Ensuite, c’est pour le soutenir, ce que nous avons fait tout de suite et être sûr que le reste des joueurs copie l’exemple en termes de mentalité, d’approche et de travail acharné qu’il fait tous les jours.

«Quand quelque chose ne va pas, il est vraiment important de montrer du caractère et de rester calme.

« Quand vous êtes sous pression et que l’anxiété est là, vous faites plus d’erreurs.

« Restez calme et continuez à travailler, travaillez plus dur, si possible. C’est ce que j’essaie de faire avec mon staff et c’est le message pour les joueurs.

