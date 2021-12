Benitez révèle trois choses dont Everton avait besoin pour gagner un point improbable

Le patron d’Everton, Rafael Benitez, a fait l’éloge de la façon dont ses joueurs d’Everton ont exécuté son plan de match pour gagner un match nul avec Chelsea.

Les Toffees ont été sous pression pendant la majeure partie des 90 minutes, mais ont réussi à repartir avec un point. Mason Mount a donné aux Londoniens de l’ouest une avance méritée à la 69e minute. Mais cinq minutes plus tard, les visiteurs étaient de retour au même niveau.

Jarrad Branthwaite, 19 ans, est rentré au second poteau sur le coup franc d’Anthony Gordon. Benitez a été contraint d’aligner un certain nombre de jeunes en raison de blessures et de Covid.

Gordon, Branthwaite et Ellis Simms ont tous été donnés un départ. Et l’Espagnol a salué l’effort collectif dont ses hommes ont fait preuve pour arracher un point.

« Le plan de match est toujours là et cela dépend des joueurs », a-t-il déclaré à BT Sport. « Les joueurs, les supporters tous ensemble, l’esprit des Bleus comme on dit, les problèmes avec les joueurs seniors non disponibles, donc il nous fallait de l’esprit, de l’engagement et de l’intensité face à une bonne équipe. Vraiment satisfait et un bon point.

«Nous pratiquions les coups de pied arrêtés et Jarrad Branthwaite a bien fait. Jonjoe Kenny travaillait si dur et tout le monde donnait tout. Nous avons un peu plus souffert aujourd’hui, donc contre une bonne équipe, nous avons fait ce que nous devions faire.

« 100 % chaque joueur sur le terrain contribuait au plan de match. A la fin tout le monde était ravi. Quand les joueurs ne jouent pas, le reste de l’équipe est aussi content pour eux.

Benitez ravi de l’esprit d’Everton

Benítez est sous pression à Goodison Park après une série de résultats épouvantables. Jamais un choix populaire pour succéder à Carlo Ancelotti, il a fait un bon début de saison.

Mais les choses ont mal piqué et les rumeurs ne disparaîtront pas selon lesquelles il est vivre sur du temps emprunté. Il avait besoin que ses joueurs réagissent et a estimé qu’ils l’avaient fait dans l’ouest de Londres.

« Grand caractère montré, nous revenons dans beaucoup de matchs », a-t-il ajouté. « La façon dont ils travaillaient nous méritions quelque chose. Nous avons eu trop de malchance avec les blessures. La réaction de l’équipe a été fantastique.

Everton devait affronter Leicester City dimanche, mais ce match a été reporté en raison de Covid. Et Benitez a clairement indiqué que son club se conformerait à tous les règlements pour garantir que tout le monde soit aussi en sécurité que possible.

« Nous pouvons voir que le virus se développe et nous devons être très prudents », a-t-il poursuivi. « Si la Premier League annule des matchs, nous devons tester les joueurs, puis redémarrer sans problème. Nous devons nous assurer que nous sommes un exemple pour le reste de la société. »

LIRE LA SUITE: L’appel de Benitez risque l’emploi d’Everton alors que la nouvelle arrivée d’arrière latéral est confirmée