Benitez taquine la tendance excitante de Liverpool qu’Everton peut bientôt s’attendre à voir

Rafael Benitez a déclaré qu’il ne pouvait pas comparer ses rôles avec Everton et Liverpool, mais a ajouté que les fans commenceront bientôt à voir des améliorations.

Les Toffees ont vécu quelques années tumultueuses en pirogue après le limogeage de Marco Silva. Carlo Ancelotti est arrivé et a pris un bon départ, mais a décidé de revenir au Real Madrid l’été dernier.

Everton avait une liste de candidats à prendre en charge, y compris le patron sous pression de Tottenham, Nuno Espirito Santo.

Cependant, ils ont choisi l’ancien chef de Liverpool Benitez dans un mouvement de choc. L’Espagnol a connu un certain succès avec ses signatures estivales astucieuses – y compris un match nul à Manchester United – mais aussi de mauvaises défaites.

En effet, Everton menait 2-1 contre Watford avant qu’une capitulation tardive ne les fasse perdre 5-2.

Le temps de Benitez à Liverpool s’est envolé, remportant la Ligue des champions lors de sa première saison. Il a remporté la FA Cup en 2006, avant de terminer deuxième en Premier League en 2009.

S’adressant au Daily Telegraph, cependant, Benitez a insisté sur le fait qu’il ne pouvait pas comparer la situation à Liverpool en 2004 à celle d’Everton l’été dernier.

« Vous ne pouvez pas comparer n’importe quelle saison. Il y a des circonstances différentes, un manager différent, des joueurs différents », a-t-il déclaré.

« Le point de départ ici est différent. Cette équipe a terminé 10e la saison dernière et n’a pas trop dépensé à cause des règles du fair-play financier, et il nous manque des joueurs très importants.

Cependant, comme cela s’est produit avec Liverpool, il a fait allusion à des améliorations à venir à Goodison Park.

Benitez soutient l’amélioration d’Everton

« Quelque chose qui arrive avec toutes mes équipes, c’est que petit à petit nous nous améliorons et finissons la saison assez fort », a-t-il ajouté.

«Nous essayons de nous améliorer dans tous les départements et petit à petit, nous verrons cela.

«Maintenant, sans joueurs importants, nous devons gérer cela. Au début, on s’en sortait très bien.

« Nous avons eu deux mauvais matchs, un contre West Ham quand nous n’étions pas géniaux mais nous aurions quand même pu gagner, et le dernier quand nous étions en avance à la fin, puis nous avons commis deux erreurs en quelques minutes. »

Everton affrontera les Wolves lundi avant d’affronter Tottenham dimanche prochain.

Six joueurs de renom qui n’ont pas réussi à se qualifier en tant que manager