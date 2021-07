Benítez veut Lenglet dans le Premier ministre

13/07/2021 à 20:04 CEST

L’arrivée de Rafa Benítez en Premier League signifiera une révolution dans les rangs d’Everton. L’entraîneur a l’intention de reconstruire l’équipe pour la saison suivante. Oui la métamorphose passera derrière, dans lequel il veut que Lenglet assume le rôle de chef de la défense. L’objectif de l’ancien joueur du Real Madrid est fixé : ramener le club au sommet du classement et atteindre les positions européennes dans les années à venir.

Le défenseur culé pourrait finir dans la compétition anglaise Dans les prochaines semaines. Le joueur du Barça n’a pas connu une bonne fin de saison ni avec le Barça ni avec l’équipe de France pi et un nouveau défi pourrait être positif tant pour le défenseur central que pour le club anglais. L’entraîneur a déjà demandé sa signature au club. Et vu que Laporta et Koeman recherchent la meilleure option pour leur départ, sa signature pourrait être accélérée.

L’arrivée des Français est nécessaire après la départ plus qu’évident de Mina -après ne pas s’être intégré à l’équipe que Benítez a conçue- et la jeunesse de Ben Godfrey et Mason Holgate. Avec le limogeage d’un des titulaires de l’équipe, signer un centre de garantie est indispensable pour s’assurer une bonne position dans la plus haute catégorie du football anglais.

L’autre alternative de Benítez est la signature de Koulibaly, qui a un jeton dont Naples doit disposer après la crise économique qu’ils traversent. De plus, le fait que Benítez ait coïncidé avec lui lors des saisons précédentes est une valeur ajoutée pour l’entraîneur.