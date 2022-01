Benjamin Anderson disparu de Phoenix, Arizona

Les amis d’un homme de l’Arizona appellent à l’aide, affirmant qu’il a disparu vendredi, la veille du jour de l’An. La voiture de Benjamin Anderson, 41 ans, a été retrouvé brûlé, selon la version des événements dans un rapport de KPNX.

Ami Daniel Stahoviak aurait dit qu’il était censé rencontrer Anderson vendredi pour le petit-déjeuner, mais Anderson a appelé pour annuler vers 8 heures du matin.

Stahoviak a déclaré que lui et un autre ami se sont rendus à l’appartement d’Anderson cette nuit-là et ne l’ont pas trouvé, mais ils ont découvert des objets personnels : de l’argent et des cartes de débit et de crédit. Il y avait une serviette mouillée sur le lit, qui ne semblait pas à sa place, a-t-il dit.

Il a dit qu’il a suivi la Lexus d’Anderson jusqu’à un hôtel Sheridan près de Black Canyon Highway, où il a affirmé avoir vu trois personnes autour de la voiture. Anderson était introuvable, cependant. Stahoviak a déclaré avoir appelé le 911 et découvert plus tard que le véhicule avait été incendié.

Kent Somers, un chroniqueur de football pour The Arizona Republic, a également déclaré que la voiture avait été retrouvée brûlée.

Mise à jour d’un post précédent concernant notre ami. La voiture a été retrouvée incendiée. pic.twitter.com/Kkoch8LC0d – Kent Somers (@kentsomers) 1er janvier 2022

La police de Phoenix n’a pas immédiatement répondu à une demande d’information de Law&Crime.

Somers a publié un avis indiquant qu’Anderson avait été vu pour la dernière fois chez lui vendredi matin.

Anderson est décrit comme mesurant 6 pi 1 po, pesant au moins 250 livres, et a les cheveux châtain clair et les yeux bruns. Il porte le nom Ben. Anderson portait probablement un short, un sweat-shirt zippé bleu et un t-shirt noir. Il porte des lunettes, indique l’avis.

Toute personne ayant des informations est priée d’appeler le (602) 262-6151.

L’une des personnes vues avec la voiture était une femme mince, mesurant 5’11 « , avec des cheveux blonds et un bonnet rose, selon KPNX. Un second est décrit comme un homme de taille moyenne. Il est censé avoir les cheveux noirs et bouclés et est soit latino à la peau claire, soit blanc. Il n’y avait pas de description pour le troisième individu.

[Image via Kent Somers / @kentsomers on Twitter]

