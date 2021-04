Benjamin Hebert, premier dirigeant à Nairobi

18/03/2021 à 21:06 CET

Le Français Benjamin Hebert a signé une carte de 64 coups (7 sous la normale) le premier jour pour être le leader du Kenya Open, un tournoi de l’European Golf Tour qui se joue entrere ce jeudi et dimanche au Karen de Nairobi.

Un birdie au 18e trou a mis Hébert seul en tête et a empêché la première journée de terminer la première journée avec sept joueurs à égalité pour la première avance.. Le joueur de Brive, 34, a terminé sa tournée avec un aigle, six birdies et un seul bogey, dans le premier trou.

Le Français, qui poursuit toujours son premier titre sur l’European Tour, mène dans un coup au sextuor composé de l’Anglais Sam Horsfield, le Finlandais Kalle Samooja, l’Ecossais Calum Hill, le Polonais Adrian Meronk, l’Allemand Bernd Ritthammer et son compatriote Raphaël Jacquelin, vainqueur de quatre tournois sur le circuit et désormais à la 1820e place du classement mondial.

Cinq Espagnols, sous la normale

Parmi les Espagnols, seuls cinq ont remporté le peloton ce jeudi: Sebastián García (-4), Carlos Pigem (-2) et Adrián Otaegui, Gonzalo Fernández-Castaño et Pep Angles (-1).

Les quatre autres ont terminé au-dessus de la normale le premier jour: Álvaro Quirós (+1), Alejandro Cañizares et Jorge Campillo (+2) et Emilio Cuartero (+3).