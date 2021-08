Benjamin Lecomte achève le transfert de l’Atletico Madrid

L’Atletico Madrid a officiellement finalisé la signature de Benjamin Lecomte de l’AS Monaco. Le gardien de but signe un contrat de prêt d’une saison en remplacement d’Ivo Grbic.

L’Atletico Madrid signe Benjamin Lecomte

Lecomte arrive en renfort pour Jan Oblak

Benjamin Lecomte a rejoint l’Atletico Madrid pour couvrir Jan Oblak. C’est la première fois que Lecomte évolue dans un club hors de France dans sa carrière professionnelle. Les champions de la Liga ont signé le Français après le départ de leur gardien de deuxième choix Ivo Grbic à Lille.

Lecomte arrive avec beaucoup d’expérience dans son dos. Il a commencé son parcours dans l’échelon inférieur du football français avant de faire ses débuts pour l’équipe réserve de Lorient en 2010. Il a fait ses débuts en Ligue 1 la même saison, mais ne s’est imposé comme un habitué que lors de la saison 2014/15. Le gardien a déménagé à Montepellier en 2017, passant deux saisons avec le club.

Lecomte a déménagé à Monaco en 2018 après un passage impressionnant avec Montepellier. Le gardien de but était le premier choix de Monaco au cours des deux dernières saisons, mais s’est retrouvé dans la hiérarchie suite à l’arrivée d’Alexander Nubel prêté par le Bayern Munich. Le Français a fait 50 apparitions au cours de ses deux saisons avec le club.

Une sauvegarde plus que performante pour Jan Oblak

Benjamin Lecomte a été l’un des gardiens les plus réguliers de Ligue 1 au cours des sept dernières saisons. Le gardien a gardé 85 draps propres en 349 apparitions au cours des sept dernières campagnes, dont plus de 80 en Ligue 1. Mesurant plus de 6 pieds, Lecomte se distingue par son assurance dans le but, ses réflexes et son bon positionnement. Le gardien de but a également une grande envergure, ce qui l’aide à obtenir une meilleure portée.

Il a également joué en tant que gardien de premier choix au cours des sept dernières saisons et peut facilement remplacer Oblak si le Slovène est absent des buts de l’Atletico Madrid.

