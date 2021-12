Benjamin Mendy inculpé du septième chef de viol alors que le défenseur de Man City comparaît devant le tribunal

Le défenseur de Man City, Benjamin Mendy, a été inculpé d’un nouveau chef de viol.

L’homme de 27 ans a comparu aujourd’hui à Chester Crown Court et est maintenant accusé de sept chefs de viol et d’un d’agression sexuelle contre cinq femmes âgées de plus de 16 ans.

Mendy a été initialement arrêté en août et suspendu par Man City

Les restrictions de signalement ont été levées mercredi lorsque Mendy a comparu à Chester Crown Court pour une audience avant son procès l’année prochaine.

L’accusation concerne un nouveau plaignant et aurait eu lieu en juillet de cette année.

Mendy est désormais accusé de huit infractions contre cinq femmes différentes, dont sept chefs de viol concernant quatre femmes.

Les chefs d’accusation précédents sont trois chefs de viol, qui auraient eu lieu le 11 octobre 2020 ; attouchements sexuels le 2 janvier 2021; un chef de viol le 24 juillet 2021 et deux chefs de viol le 23 août 2021.

L’international français, vêtu d’un costume noir et d’une chemise blanche, n’a pris la parole que pour confirmer son nom au cours de l’audience de 40 minutes et a suivi les débats d’un interprète.

Mendy a été inculpé de sept chefs de viol

Une date de procès proposée au 24 janvier de l’année prochaine a été reportée et son procès commencera désormais le 27 juin ou le 1er août.

Louis Saha Matturie, 40 ans, est apparu aux côtés de Mendy et est également accusé de graves délits sexuels contre des jeunes femmes.

Mendy et Matturie ont été placés en détention provisoire avant une audience le mois prochain.

Mendy est en détention depuis son arrestation après qu’un certain nombre de demandes de libération sous caution ont été déposées mais refusées par les juges.

L’arrière gauche joue pour Manchester City depuis 2017, date à laquelle il a rejoint Monaco pour un montant de 52 millions de livres sterling.

Il a été suspendu par le club après avoir été inculpé par la police, en attendant une enquête.