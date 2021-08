Benjamin Mendy suspendu par Man City au milieu d’une enquête policière après qu’un défenseur de la France ait été inculpé de quatre chefs de viol

in

Benjamin Mendy a été suspendu par Manchester City dans l’attente d’une enquête policière, a annoncé le club de Premier League.

Mendy, 27 ans, a été inculpé de quatre chefs de viol et d’un chef d’agression sexuelle contre trois plaignants âgés de plus de 16 ans entre octobre 2020 et août 2021, a déclaré Cheshire Constabulary.

La police de Cheshire a publié une déclaration qui se lit comme suit : « Le Crown Prosecution Service (CPS) a autorisé la police de Cheshire à inculper un homme en lien avec des allégations d’agression sexuelle.

“Benjamin Mendy, 27 ans, a été inculpé de quatre chefs de viol et d’un chef d’agression sexuelle.

« Les accusations concernent trois plaignants âgés de plus de 16 ans et auraient eu lieu entre octobre 2020 et août 2021.

« Mendy of Prestbury a été placé en garde à vue et doit comparaître devant le tribunal de première instance de Chester le vendredi 27 août.

«La police du Cheshire et le Crown Prosecution Service tiennent à rappeler à tous que la procédure pénale contre Mendy est en cours et qu’il a droit à un procès équitable.

“Il est extrêmement important qu’il n’y ait pas de signalement, de commentaire ou de partage d’informations en ligne qui pourraient de quelque manière que ce soit porter préjudice aux procédures en cours.”

Mendy a débuté le match d’ouverture de la saison de Premier League de Man City, une défaite 1-0 contre Tottenham, plus tôt ce mois-ci.

Le défenseur français est à City depuis son arrivée de Monaco pour 53 millions de livres sterling à l’été 2017.

C’est une nouvelle de dernière heure. D’autres mises à jour suivront sous peu.

