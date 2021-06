Benjamin Netanyahu sera évincé en tant que Premier ministre israélien suite à l’accord d’un nouveau pacte de coalition | Monde | Nouvelles

L’ailier droit qui a cherché à obtenir un soutien en utilisant des tactiques d’homme fort dans le récent affrontement avec le Hamas à Gaza est préparé à une éviction par une coalition improbable de partis de droite, centristes et autres. Le groupe a conclu un accord pour former un gouvernement qui briserait une période d’impasse politique sans précédent qui a vu quatre élections en deux ans. M. Netanyahu a joui de plus d’une décennie au pouvoir.

Selon le nouvel arrangement, Naftali Bennett, président du parti Yamina, sera Premier ministre, selon un communiqué du bureau du président.

Environ deux ans après le début de son mandat, Yair Lapid le remplacera en tant que Premier ministre suppléant.

M. Lapid est à la tête du parti de centre-gauche Yesh Atid – “Il y a un avenir”.

Plus à venir…