Benjamin Pavard aime jouer dans le trio hybride du Bayern Munich

Dans une interview avec L’Equipe (telle que capturée par le compte Twitter @iMiaSanMia), le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard a déclaré qu’il était une personne qui ne se souciait pas de la formation hybride à trois arrière mise en place par Julian Nagelsmann.

« On joue à trois derrière quand on a le ballon. J’aime vraiment ça parce que le défenseur central est ma position préférée. Vous pouvez sentir que je suis plus à l’aise sur le terrain. J’ai plus de responsabilités. J’aime ça parce que je ne veux jamais me cacher », a déclaré Pavard.

Avec cette formation, cependant, cela laisse une ouverture à Nagelsmann pour utiliser un véritable défenseur central dans cette position traditionnelle « d’arrière droit ». Pour Pavard, ce n’est pas un problème car le Français dit qu’il y a une compétition interne tous les jours en Bavière.

« Non, il n’y a rien de tel au Bayern. S’ils ne sont pas satisfaits de moi, ils peuvent mettre quelqu’un d’autre à ma place. Ils peuvent déplacer Kimmich à nouveau au poste ou signer quelqu’un d’autre », a déclaré Pavard.