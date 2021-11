Benjamin Pavard du Bayern Munich a été placé dans une position impossible

Dans la course d’après-match après la victoire 5-2 du Bayern Munich sur Benfica, le défenseur Benjamin Pavard a été mis dans une position inconfortable.

Non, pas à l’arrière d’une Volkswagen, mais Pavard a été interrogé par les médias français pour savoir si son coéquipier du club, Robert Lewandowski, ou son compatriote, Karim Benzema, méritaient ou non de remporter le Ballon d’Or.

Voici l’échange capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia :

Pensez-vous que Lewandowski devrait remporter le Ballon d’Or ? Pavard : « Oh, question bizarre » Q : Benzema est aussi votre coéquipier. Pavard : « Karim et Robert sont des attaquants de classe mondiale, mais ce n’est pas moi qui décide. Robert l’a mérité l’an dernier, on verra.

Maintenant… pour la plupart des gens rationnels, le choix serait clair : Lewandowski. Cependant, Pavard n’est pas vraiment en mesure d’aliéner qui que ce soit avec sa réponse et voici pourquoi :

Pavard n’avait aucune idée que cette question allait venir : Pavard n’était pas préparé à cette question. C’est peut-être de sa faute, mais vraiment, pourquoi penserait-il que ce serait un point central après le match ? L’arrière droit était clairement prêt à parler du match et non d’une récompense qui n’est vraiment même pas sur son radar.

Pavard sous le feu : Le défenseur a été bien cette saison, mais a attiré la colère des fans du club et du pays pour quelques gaffes notables. Certes, il essaie de garder un profil bas et cherche également à simplement construire ce qui était une performance relativement positive pour lui contre Benfica. Il voulait produire une réponse fade et ne pas enflammer les fans du Bayern Munich ou de la France.

La querelle de Pavard avec Paul Pogba l’a rendu moins susceptible d’offrir des opinions controversées sur ses coéquipiers : Pavard et Pogba ont eu un désaccord largement rapporté sur le terrain qui a emporté le terrain et dans les vestiaires. En essayant de réparer sa réputation, Pavard n’est tout simplement pas en mesure de s’aliéner qui que ce soit.

Pavard s’est déjà mis le pied dans la bouche : Pour le meilleur ou pour le pire, Pavard a tenté de donner sa version de l’histoire concernant sa querelle avec Pogba et son jeu global de haut en bas cette saison. Comme on pouvait s’y attendre, il n’a pas été bien accueilli par les fans, certains le martelant même plus fort. Essentiellement, Pavard double avec une mauvaise main. La leçon à en tirer ? Parfois, il vaut mieux ne rien dire plutôt que de dire ce que vous ressentez.

De toute évidence, beIN Sports – qui a posé la question initiale – savait ce qu’il faisait et savait que Pavard allait provoquer une réaction avec tout ce qu’il disait. Vraiment, il a été placé dans un piège médiatique et il n’a pas réussi à trouver le meilleur moyen de s’y retrouver, bien qu’il n’ait pas carrément échoué. Il n’a rien offert, ce qui pour lui était une victoire personnelle.

Bien sûr, certains pourraient considérer la réponse de Kingsley Coman comme la bonne façon de répondre à la question, mais Coman – assurément – ​​est dans un endroit différent pour le club et le pays. Coman est un joueur très convoité, qui pourrait être transféré l’été prochain. Le joueur de 25 ans entretient également de solides relations avec les joueurs des équipes du Bayern Munich et de la France. Quoi qu’il en soit, voici comment Coman a répondu (par @iMiaSanMia):

Oui absolument. Surtout compte tenu de la saison dernière et de ce qu’il a fait, c’est lui qui doit remporter le Ballon d’Or.

Alors… peut-être laisser Pavard un peu mou. La question était chargée et sa réponse n’allait fonctionner que s’il prononçait un discours éloquent en disant quelque chose sans rien dire du tout. Au moins, il n’a fait perdre son temps à personne, il a juste répondu de la manière la plus rapide et la plus simple possible pour aider à protéger sa réputation.

On ne peut pas lui en vouloir.