Benjamin Pavard du Bayern Munich dit qu’il est un meilleur défenseur que Hakimi et Alexander-Arnold

Benjamin Pavard n’est pas un joueur populaire en ce moment. Le défenseur du Bayern Munich a récemment réalisé des performances médiocres pour le club et le pays, ce qui lui a valu la colère de deux bases de fans vocales. Pour remettre les pendules à l’heure, le Français a évoqué son style de jeu dans une interview accordée à Canal Football Club. Malheureusement, ses propos auront peu de chances de rassurer ses fans.

« Mon poste est défenseur central », a déclaré Pavard (via Goal). « Ça a toujours été, c’est là où je me sens le plus à l’aise, là où je prends le plus de plaisir. C’est là que je me sens le mieux. Je pense que les gens voient davantage mes qualités dans cette position.

Pavard n’a plus joué au poste de défenseur central depuis son transfert de Stuttgart au Bayern en 2019. Rappelons que Stuttgart a été relégué cette saison-là. Oui.

Quoi qu’il en soit, Pavard estime qu’il mérite de débuter à son poste car il a la confiance de ses entraîneurs. « Si les grands entraîneurs me placent au poste d’arrière droit, c’est parce qu’ils ont confiance en mes capacités », a-t-il déclaré. « Avec Deschamps, j’ai toujours été titulaire. S’il me fait confiance ce n’est pas à cause de mes beaux yeux ou de mes cheveux. Il est conscient de mes qualités.

L’estime du défenseur aux yeux de ses entraîneurs pourrait cependant être en déclin. Alors que Deschamps peut toujours faire confiance au Français, Julian Nagelsmann a utilisé Niklas Sule à l’arrière droit avec un grand succès cette saison. Le carton rouge de Pavard contre Greuther Furth a donné à Sule une chance de faire ses preuves à ce poste, et le grand défenseur s’est merveilleusement bien acquitté lors des derniers matchs. Avec le prometteur Josip Stanisic également à l’affût, la place de Pavard au Bayern ne semble pas si sûre.

Bien sûr, Benji sait exactement pourquoi il est critiqué. « Je dois m’améliorer dans certains domaines », a admis le Français. « Je dois prendre plus de risques, plus d’initiatives, j’en suis conscient et j’y travaille tous les jours.

C’est ce que nous voulons entendre! Mais ce prochain bit était peut-être un peu inutile :

« Un défenseur doit d’abord bien défendre. Sur le papier, Pavard n’est peut-être pas aussi sexy que Hakimi ou Arnold, mais je pense que défensivement je suis plus complet.

Étant donné que le Bayern défend en étant proactif et agressif, il semble étrange que Pavard dise qu’il est défensif complet. Si vous le comparez à Alphonso Davies de l’autre côté, la différence est flagrante. Phonzie repousse les adversaires – Pavard invite à la pression.

La comparaison avec Achraf Hakimi ou Trent Alexander-Arnold ne favorise pas le Français, car ils conviendraient probablement au style de jeu du Bayern que Pavard ne le fait actuellement. Jusqu’à ce qu’il corrige cette partie de son jeu, il aura du mal à regagner le soutien des fans. Espérons qu’il pourra le comprendre.