Benjamin Pavard du Bayern Munich dit qu’il n’y aura “pas de cadeaux” pour ses coéquipiers allemands à l’Euro

Le défenseur français Benjamin Pavard sait qu’il affrontera huit de ses coéquipiers du Bayern Munich lorsque Les Bleus et l’Allemagne s’affronteront, mais il ne facilitera pas la tâche à ses amis.

« Le premier match contre l’Allemagne à Munich est déjà quelque chose de spécial. Je rencontre beaucoup d’amis du club », a déclaré Pavard, capturé par Sport Bild. «Mais pendant le match, ce sont mes adversaires. Il n’y a pas de cadeaux là-bas.

Pavard, cependant, a reconnu que son passage en Bundesliga avait fait de lui un joueur meilleur et plus complet.

« J’y ai acquis une expérience importante et remporté de nombreux titres. Le Bayern est un grand club, mais aussi très familier. C’est pourquoi tant de joueurs y jouent depuis si longtemps », a déclaré Pavard. “(Le match contre l’Allemagne) va être un match difficile contre une équipe forte. Ils ont ramené de grands joueurs comme Thomas Müller et beaucoup de bons jeunes joueurs.

Quant à la France, Pavard était ravi d’avoir son coéquipier du Bayern Munich Corentin Tolisso dans le giron.

“Coco est une personne formidable et un professionnel absolu”, a déclaré Pavard. « Nous n’avons jamais douté de lui. Il a toujours été concentré et est très fort mentalement. Et quand il jouait, il jouait toujours. Peu importe si c’était pour le Bayern ou pour la France.