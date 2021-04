Benjamin Pavard du Bayern Munich ne s’inquiète pas du changement de position pour le moment

L’arrière droit Benjamin Pavard est un joueur polyvalent en arrière-plan du manager du Bayern Munich Hansi Flick.

Le joueur de 25 ans est capable de glisser entre l’arrière droit et l’arrière central à volonté, mais ne vous attendez pas à ce que Pavard commence à faire campagne pour un passage à la défense centrale pour le moment.

«Ma position idéale est la défense centrale. Mais je n’y pense pas, actuellement je joue à droite », a déclaré Pavard (capturé par Tz). «Nous en parlerons à l’avenir.»

Benjamin Pavard a peut-être un avenir au poste d’arrière central, mais il est le meilleur arrière droit du Bayern Munich pour le moment.Photo d’Alexander Hassenstein / .

Flick comprend que Pavard voudra peut-être éventuellement passer au poste de défenseur central, mais sait également que Pavard jouera le rôle le plus utile pour l’équipe.

«En ce moment, il joue à droite. Je sais qu’il veut jouer au centre et qu’il le peut », a déclaré Flick. «C’est toujours bon de pouvoir jouer plusieurs positions; c’est là qu’il a un avantage.

Pavard a récemment pris forme et devrait être une figure clé pour tenter de mettre fin à la puissante offensive du Paris Saint-Germain lors de la bataille clé de mercredi en Ligue des champions. L’avenir de Pavard, cependant, pourrait être nuageux si vous voulez jouer le défenseur central avec le Bayern Munich. David Alaba, Jerome Boateng et parfois le défenseur central Javi Martinez devraient tous quitter la Bavière cet été, mais Dayot Upamecano arrivera et Niklas Süle et Lucas Hernandez seront également dans le mélange.