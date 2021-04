Benjamin Pavard du Bayern Munich prêt à affronter ses amis du PSG en Ligue des champions

L’arrière droit du Bayern Munich Benjamin Pavard a beaucoup d’amis des deux côtés du match de Ligue des champions entre son club et le Paris Saint-Germain.

Le contingent français au Bayern Munich est assez important avec Pavard, Lucas Hernandez, Corentin Tolisso, Kingsley Coman, Bouna Sarr et Tanguy Nianzou. Ce groupe verra beaucoup de ses amis lorsque le PSG prendra le terrain à l’Allianz Arena – y compris Kylian Mbappe.

Benjamin Pavard et Kylian Mbappe sont de bons amis, mais ne seront pas du même côté lorsque le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain s’affronteront en Ligue des champions.Le crédit photo doit lire FRANCK FIFE / . via .

«C’est un joueur de classe mondiale. C’est mon ami, mais (aujourd’hui) il sera un adversaire. Mais d’autres joueurs peuvent aussi faire la différence », a déclaré Pavard (capturé par Tz). «C’est 50-50, deux grandes équipes. Nous devons donner la réponse sur le terrain et rester concentrés. »

Lorsqu’on lui a demandé si la finale de la Ligue des champions de la saison dernière était un sujet de conversation lors de la dernière trêve internationale, Pavard a déclaré que cela n’avait pas été soulevé et que la France était uniquement concentrée sur la collaboration au sein de l’équipe nationale.

«Nous n’en avons pas vraiment parlé parce que nous avons eu des matchs importants avec l’équipe nationale», a déclaré Pavard. «Pour eux, ce sera comme une revanche car nous avions remporté la finale. Mais nous sommes très calmes et voulons remporter deux victoires.