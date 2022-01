Benjamin Pavard du Bayern Munich se souvient des périodes difficiles en 2020

Benjamin Pavard a été transféré au Bayern Munich en 2019 et a connu une saison exceptionnelle alors que l’équipe a remporté un triplé. Tout comme le reste du monde, Pavard a cependant connu une année 2020 très difficile.

Le Français tentait de se remettre d’une blessure qui a fait dérailler la fin de la saison 2019/20 et n’a tout simplement pas pu retrouver sa forme avant environ mars 2021. Ce fut une période difficile pour Pavard où il a lutté à la fois physiquement et mentalement.

« Je n’avais pas l’impression de stagner. J’ai toujours été certain de mes qualités. Mais certaines choses n’étaient pas faciles, par exemple le verrouillage quotidien que nous avons traversé », a déclaré Pavard (tel que capturé par le compte Twitter @iMiaSanMia). « Peu de gens savent ce que j’ai vécu. Gagner beaucoup d’argent ne veut pas dire être heureux. La famille et les amis sont également importants. Je ne me plains pas, mais oui, ce n’était pas une période facile dans ma vie. Je n’étais pas bien dans ma vie privée, et ça se voyait sur le terrain. Cette période m’a fait grandir en tant que personne. Aujourd’hui, j’en ai fini avec ça. Je vais de mieux en mieux depuis plus d’un mois.

Lorsque Pavard a eu de longues périodes de santé, le défenseur a été fort. Presque à un tee, ses combats avec une mauvaise forme se produisent lorsqu’il tente de revenir d’une blessure – une indication claire qu’il pourrait se précipiter pour revenir beaucoup trop rapidement.

Dans l’ensemble, malgré ses luttes périodiques contre les blessures et la forme, Pavard est extrêmement heureux d’avoir fait le saut au Bayern Munich – même si cela l’a laissé isolé au plus fort de la pandémie.

« Oui. Nous avons tout gagné lors de ma première saison. Je ne pouvais pas rêver meilleure première saison. Ensuite, COVID a été une période difficile. Ce n’était pas facile pour moi d’être seul dans un nouveau pays, loin de ma famille et de mes amis », a déclaré Pavard.