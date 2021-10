Benjamin Pavard riposte aux critiques français et dit qu’ils ne regardent pas le Bayern Munich

Le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard a subi une tonne de pression ces derniers temps. Alors qu’il a passé les deux derniers matches de championnat suspendus en raison d’un carton rouge contre Greuther Furth, le Français a été attaqué dans son pays d’origine pour des performances prétendument médiocres sous le maillot des Bleus.

Pavard ne prendra pas ces critiques de côté. S’adressant à Canal Football Club, le défenseur du Bayern a expliqué pourquoi le public français ne le note pas correctement. Voici comment il le voit : (via Goal)

« Je prends du recul par rapport aux critiques en France car j’ai quitté la France jeune et je n’ai pas joué beaucoup de matches en Ligue 1. Le public français ne me connaît pas beaucoup. Ils me connaissent juste avec ma frappe à la Coupe du monde. C’est à ce moment-là que les gens ont commencé à s’intéresser à moi.

Pour être tout à fait parfaitement honnête, ce but en Coupe du monde a probablement ÉTÉ le moment où la plupart des gens ont remarqué Pavard. Même le Bayern Munich, qui n’était pas lié à lui avant le début de cette grève, s’est soudainement intéressé à déclencher la clause de libération du Français. Ils ont continué à le faire un an plus tard, après la relégation de Pavard à Stuttgart. Si le public français avait prêté attention à la saison 18/19 de Bundesliga, il est peu probable qu’il aurait été impressionné. Il n’était pas très bon. Là encore, Pavard a remporté la Ligue des champions la saison suivante, alors peut-être que Benji a marqué un point.

En tout cas, Pavard semble clairement penser que sa réputation s’améliorerait si davantage de Français regardaient le Bayern Munich :

« J’aurais aimé être plus respecté en France parce que je suis français, mais je ne vais pas forcer les gens à regarder les matchs du Bayern Munich. Les vraies personnes qui connaissent le football connaissent les performances que j’ai faites et que je fais.

Bon alors. La plupart des fans du Bayern pourraient avoir un petit rire en lisant cela, compte tenu de l’état des performances de Pavard en ce moment. Si les Français commencent à se brancher maintenant, cela pourrait être un rideau pour la réputation du gars. Un gars sur Reddit l’a probablement dit le mieux :

La balle est dans ton camp, Benji. Les performances doivent commencer à arriver, ou la calomnie continuera.