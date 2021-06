Benjamin Pavard : « Si on gagne l’Euro, la France sera meilleure que le Bayern »

in

Le défenseur du Bayern Munich Benjamin Pavard pense que l’équipe nationale française deviendra l’équipe supérieure par rapport à son club s’ils parviennent à remporter le Championnat d’Europe de cette année. Une partie importante des analystes et des anciens joueurs placent la France parmi les grands favoris du tournoi, il ne serait donc pas surprenant que cette déclaration se réalise.

«Ce sont deux grandes équipes. Si nous [France] gagner le Championnat d’Europe, je dirais que la France est meilleure que le Bayern », a déclaré Pavard dans une interview à eurosport.de.

Benjamin Pavard face à ses coéquipiers du Bayern : « Ce sont mes amis au club. Mais mardi, ce seront mes adversaires. Si je dois mettre un tacle, je le ferai. Munich. C’est une bonne équipe mais il n’y aura pas de pression particulière” pic.twitter.com/6ZHY8gWYGg – Bayern et Allemagne (@iMiaSanMia) 12 juin 2021

Malgré les succès de Pavard à Munich depuis son arrivée du VfB Stuttgart, il n’est toujours pas satisfait de ses réalisations. Même après sa victoire en Coupe du monde 2018, il est déterminé à continuer à remporter des titres car c’est ce qui le motive. « Je n’ai pas le temps pour ça. Je joue au football pour gagner des titres et pas pour gagner de l’argent. Mais il me manque encore un titre », a déclaré Pavard à propos de son intérêt à remporter le Championnat d’Europe.

Si la France remporte l’Euro, le Bayern Munich aurait sûrement un rôle important dans sa victoire avec Benji, Lucas Hernandez et Corentin Tolisso qui ressemblent tous à des joueurs titulaires pour les Bleus. Bien que ce ne soit pas possible, ce serait certainement incroyable de voir un hypothétique match France vs Bayern Munich.