Benjamin Pavard s’ouvre sur son marasme et la mentalité du Bayern Munich

Il était surprenant de constater à quelle vitesse la 100e apparition de Benjamin Pavard est arrivée pour le Bayern Munich. Dans une interview avec L’Equipe (via @iMiaSanMia), le Français nous a raconté son parcours avec le Bayern jusqu’à présent – ​​sa grande première saison, une deuxième saison oubliable suivie d’une troisième saison renaissante ; une période où le Bayern a joué sous trois entraîneurs différents.

Pavard n’a pas tardé à comprendre la mentalité du Bayern, la volonté incessante de marquer des buts et de remporter des titres, a-t-il déclaré : « Quand j’ai rejoint le Bayern pour la première fois, j’ai immédiatement ressenti cette atmosphère, cette histoire, cette mentalité et cette volonté de gagner. Même si vous avez une avance de 2 ou 3-0, vous devez continuer à attaquer. Peu importe qui est l’entraîneur, nous devons attaquer. Vous ne marquez jamais assez de buts ou ne remportez jamais assez de titres.

Et vous ne pouvez jamais en avoir assez de cette dernière déclaration en tant que fan du Bayern.

Benjamin Pavard a connu une première saison incroyable, remportant tous les trophées possibles et complétant le sextuple.Photo de Michael Regan – UEFA/UEFA via .

Après une première saison conquérante, la deuxième saison de Pavard au Bayern a vu sa forme s’effondrer. Bien qu’il soit normal que les joueurs chutent après une saison comme la saison 2019/20, Pavard a révélé que les problèmes personnels jouaient également un rôle important. « Oui. Nous avons tout gagné lors de ma première saison. Je ne pouvais pas rêver meilleure première saison. Ensuite, COVID a été une période difficile. Ce n’était pas facile pour moi d’être seul dans un nouveau pays, loin de ma famille et de mes amis », a déclaré Pavard. « Je n’étais pas bien dans ma vie privée, et ça se voyait sur le terrain. Cette période m’a fait grandir en tant que personne. Aujourd’hui, j’en ai fini avec ça. Je vais de mieux en mieux depuis plus d’un mois.

Même dans un club comme le Bayern, il est parfois utile d’avoir des chiffres sur lesquels s’inspirer.

«Quand vous voyez Kimmich et Müller courir de la première à la 90e minute, ils vous emmènent avec eux. Vous devez les suivre. Ce sont des champions, des leaders, des bons gars, vous ne pouvez que les suivre. Ils ne sont jamais satisfaits », a déclaré Pavard à propos des deux Allemands connus pour diriger de l’avant et de leur contribution vitale à « la manière du Bayern ».

Photo par INA FASSBENDER/. via .

Interrogé sur la perception de ses coéquipiers à son égard, le Français a déclaré qu’il préférait laisser son travail sur le terrain d’entraînement avec ses pairs parler pour lui. « Les joueurs ne sont pas stupides, ils voient ce que je fais tous les jours. Il y a des joueurs plus expérimentés que moi, mais j’essaie de montrer l’exemple ». Au sujet des perceptions, Pavard s’en est également tenu aux canons du Bayern lorsqu’on l’a interrogé sur un éventuel renforcement de son image à la suite d’une impressionnante prestation contre le FC Barcelone en Ligue des champions. « Je n’y pense pas comme ça. J’ai joué un très bon jeu, c’est bien. Mais je ne dois pas m’arrêter à ‘oui, j’ai bien joué contre Ousmane Dembélé.' »

A Pavard et d’autres, la riche tradition des joueurs franco-bayernais reste bien vivante. Bien qu’il soit sur le point de 100 applications et qu’il reste deux ans à son contrat, Pavard a laissé une extrémité ouverte quant à savoir s’il se voit dans l’Allianz Arena pour les 10 prochaines années. « Je ne pense pas à l’avenir. Je veux juste écrire l’histoire et laisser ma marque ici », a déclaré Pavard.

Il s’agit de loin de la meilleure interview du joueur de 25 ans à ce jour et il est heureux d’entendre que le défenseur a réglé les choses sur le plan personnel et que les résultats se sont montrés sur le terrain ces derniers temps.