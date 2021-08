Benn-Granados et Straffon-Hughes rejoignent Warrington-Lara 2 le 4 septembre

in

Plusieurs bons matchs ont été ajoutés au gala qui Match de boxe aura lieu le 4 septembre à Leeds.

Le Headingley Rugby League Stadium dans la ville natale de Josh Warrington (30-1, 7 KO) accueillera son match revanche contre le Mexicain Mauricio Lara (22-2, 15 KO), après l’énorme surprise survenue en février ; À ce moment-là, l’invaincu Warrington est tombé avec controverse (en raison du retard et du danger pour sa santé qui en découle) et du bruit avant la limite devant l’inconnue Lara, qui a eu la malchance que les Britanniques avaient quitté le monde IBF des poids plumes des semaines auparavant.

Ce bon combat sera accompagné d’autres de très haut niveau, certains annoncés récemment. Le champion unifié des poids légers Katie Taylor (18-0, 6 KO) cherchera à poursuivre sa légende contre Jennifer Han (18-3-1, 1 KO), américain avec plusieurs titres mondiaux IBF dans la catégorie poids plume comme approbation.

De plus, ces derniers jours, on savait que le combat qui allait faire la une de la première nuit de Fight Camp serait également joué lors de cet événement. Conor Benn (18-0, 12 KO) n’a pas eu de symptômes graves après son positif en covid, et pourra déjà se battre contre Adrián Granados (21-8-3, 15 KO) à douze rounds chez les mi-moyens. Un autre mexicain surprenant, Jovanni straffon (24-3-1, 17 KO), qui a tué James Tennyson en mai dernier en un round, sera à nouveau testé contre Maxi Hughes (23-5-2, 5 KO), dans ce qui est prévu une autre bataille de coup d’État par coup en la courte distance dans la limite de lumière.

Enfin, le super poids coq Prix ​​de l’espoir (5-0, 1 KO), qui a réalisé ce samedi son engagement contre Claudio Grande, aura un rival comme Zahid Hussein (16-1, 2 KO), faisant un bon pas en avant en cas de succès.