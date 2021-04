Bennet, Cameron et Perrault sont les Powerpuff Girls dans la première photo .

Bennet, Cameron et Perrault sont les Powerpuff Girls sur la photo de premier regard

Dans la foulée des photos de tournage qui fuient montrant le trio en tant que groupe de héros titulaire alors que le tournage commence pour le pilote, The CW a dévoilé une photo officielle du premier regard du prochain. Filles Powerpuff série suite illustrant les stars Chloe Bennet, Dove Cameron et Yana Perrault dans le rôle de Blossom, Bubbles et Buttercup. La photo peut être vue ci-dessous!

Écrit et produit par Heather Regnier (iZombie) et Diablo Cody (le corps de Jennifer), le pilote d’action en direct intitulé Powerpuff se concentre sur le trio titulaire en tant que vingt-dix-ans désillusionnés qui n’aiment pas avoir passé toute leur enfance à lutter contre le crime et qui luttent pour se réunir alors que le monde en a plus que jamais besoin.

Le projet est mené par Agents du SHIELD alums Bennet et Cameron avec Perrault, qui interprètent respectivement les rôles de Blossom, Bubbles et Buttercup, ainsi que Gommages alun Donald Faison comme professeur Drake Utonium, Nicholas Podany (Hart of Dixie) en tant que fils de Mojo Jojo et Tom Kenny reprenant son rôle de narrateur.

Aux côtés de Regnier et Cody, le pilote est produit par Greg Berlanti (Arrowverse), Sarah Schechter et David Madden via Berlanti Productions avec Warner Bros. Television pour produire le projet. Maggie Kiler est également montée à bord du pilote pour en faire la directrice.

Les Powerpuff Girls a été créé par Craig McCracken et a fait ses débuts en 1998, en se concentrant sur le professeur Utonium alors que, dans une tentative de créer la petite fille parfaite, finit par créer le trio titulaire Blossom, Bubbles and Buttercup à partir de la combinaison de sucre, d’épices, tout ce qui est beau et mystérieux Chemical X. La série a reçu des critiques élogieuses au cours de ses six saisons et a été interrompue avec un film de théâtre en 2002, qui a été un modeste succès critique et commercial.